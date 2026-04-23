«VK Видео» выплатил авторам более 3 млрд рублей

В 2025 г. совокупный доход авторов «VK Видео» превысил 3 млрд руб. Основными источниками монетизации стали партнерская программа, пользовательские донаты и грантовая поддержка от платформы. Об этом CNews сообщили представители VK

Рост заработка авторов связан с развитием инструментов монетизации и увеличением числа пользователей платформы. По данным Mediascope, в марте 2026 г. ежемесячная аудитория «VK Видео» превысила 83 млн пользователей.

Ключевым источником дохода стала партнерская программа: за 2025 г. средний заработок авторов увеличился в 6,4 раза. Положительная динамика сохраняется и в 2026 г.: в I квартале совокупные выплаты авторам выросли в 2,3 раза год к году. Наибольший доход авторам принес контент из категорий «Детский и семейный контент», «Игры» и «Новости».

Значительный рост доходов зафиксирован у малых и средних авторов с аудиторией до 100 тыс. подписчиков — за 2025 г. их средний заработок увеличился в семь раз. Максимальный ежемесячный доход авторов в этом сегменте достиг 1 млн руб.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

«Мы выстраиваем внутри «VK Видео» понятную и устойчивую экономику для авторов. Наша задача — дать возможность зарабатывать из разных источников: не только за счет рекламы, но и благодаря прямой поддержке от аудитории и другим инструментам платформы. Такая модель делает доход более стабильным и одновременно расширяет возможности как для профессиональных авторов, так и для тех, кто только начинает», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Дополнительным источником дохода стала финансовая поддержка от пользователей через инструменты «VK Доната». С момента интеграции сервиса зрители поддержали авторов 38 тыс. раз, а максимальный доход одного автора от донатов составил 2,8 млн руб. Наиболее активно донаты используются в сегментах DIY-контента, спорта и музыки, где аудитория чаще готова оформлять поддержку за эксклюзивный или ранний доступ к материалам.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

