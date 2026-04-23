Исследование «Экомобайл»: тарифы мобильной связи выросли на 18% за год

Российский рынок мобильной связи входит в зрелую фазу развития: операторы все меньше растут за счет подключения новых пользователей и все активнее увеличивают выручку через повышение тарифов и рост потребления мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайл».

Аналитики платформы управления связью «Экомобайл» изучили данные абонентов за 2025 г. и зафиксировали рост среднего потребления мобильного интернета, а также повышение среднего счета за связь на рынке в целом и в разрезе возрастных групп.

Операторы: кто растет быстрее

В структуре потребления мобильного интернета по-прежнему доминирует «большая тройка» операторов. Среди пользователей платформы «Экомобайл» наибольший объем мобильного интернет-трафика приходится на МТС — 50%. Далее следуют «Мегафон» — 29%, и «Билайн» — 20%, а на остальных операторов приходится около 1% от общего объема мобильного трафика.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. потребление мобильного интернета у МТС увеличилось на 15%, у «Мегафона» — на 14%, у «Билайна» — на 26%. На этом фоне T2 продемонстрировал трехкратный рост объема мобильных данных среди пользователей платформы в 2025 г.

Динамика числа пользователей операторов в 2025 г. показывает, что рост на рынке мобильной связи был крайне неоднородным. T2 демонстрирует прирост уникальных пользователей на 124%, что во многом объясняет резкий рост трафика у оператора. МТС и «Мегафон» также увеличили число абонентов — на 30% и 16% соответственно, поддерживая рост потребления данных за счет расширения клиентской базы.

Как и за счет кого рос средний платеж

В 2025 г. средний ежемесячный платеж за мобильную связь по всем операторам увеличился на 18% по сравнению с 2024 г. Аналитики связывают это с пересмотром тарифных линеек, переходом абонентов на более емкие пакеты услуг, инфляционной индексацией и постепенным сокращением недорогих архивных тарифов. Активные пользователи получают больше мобильного трафика и дополнительных сервисов, но стоимость базовой связи и пакетов данных становится выше.

Наиболее заметное увеличение среднего ежемесячного платежа зафиксировано среди молодых пользователей. В группе 18–25 лет средняя абонентская плата выросла на 29% — это максимальный показатель среди всех возрастов. Похожая динамика наблюдается и у пользователей 26–30 лет (+25%) и 31–35 лет (+23%).

В сегменте 36–45 лет рост составил 15–18%, а среди пользователей старше 45 лет — уже 13–14%. Минимальная динамика зафиксирована в группе старше 60 лет — всего 7%, что указывает на более консервативную модель потребления и низкую склонность к смене тарифов.

При этом абсолютный уровень расходов остается относительно высоким у крайних возрастных групп. Так, пользователи младше 18 лет и старше 60 лет традиционно демонстрируют более высокий средний чек по сравнению с основной массой абонентов, что может быть связано с особенностями тарифных подключений, в том числе семейных или архивных решений.

«Рынок мобильной связи сохраняет высокую концентрацию вокруг крупнейших операторов, однако логика его роста меняется. Мы видим переход от конкуренции за новых абонентов к углублению монетизации существующей базы — через рост потребления мобильных данных и обновление тарифных моделей. В 2025 г. это происходило в первую очередь за счет более активных в цифровом пространстве и платежеспособных молодых пользователей», — отметил Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл».