Аналитика Mail: россияне чаще всего покупают технику через рекламные предложения

«Почта Mail» в совместном исследовании с Hi-Tech Mail выяснили отношение пользователей к рекламным предложениям и покупке товаров и услуг через них. Опрос показал, что 90% пользователей обращают внимание на рекламу и переходят по ссылке, если в ней представлено персональное предложение. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail. Всего опрошено 3 369 россиян.

Согласно результатам исследования, наибольшее доверие у пользователей вызывает реклама бытовой техники и электроники – этот вариант отметил 41% респондентов. Данную категорию товаров покупают чаще всего прямо с рекламных баннеров — 45% пользователей.

29% пользователей доверяют рекламе одежды и обуви, однако доля покупок данной товарной категории через рекламные предложения заметно ниже. В то же время реклама продуктов питания демонстрирует более высокий отклик: ей доверяют 16% опрошенных, и практически 20% совершают покупку после просмотра таких предложений.

Доверие к приобретению подписок составляет 12%, однако их реклама весьма эффективна – покупку оформляют 23% респондентов.

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок
Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок цифровизация

Меньше всего пользователи доверяют рекламе финансовых продуктов – кредитным предложениям, банковским картам или страховкам. В их надежности уверены только 2% опрошенных. Тем не менее около 12% пользователей оформляют заявку или приобретают банковский продукт через рекламное предложение.

Респонденты заявляют, что на принятие решения о покупке влияет как оформление объявления, так и репутация бренда. Среди наиболее самых значимых факторов опрошенные отметили: отзывы и рекомендации – 41%; скидки и акции – 25%; подробное описание товара – 16%; известность бренда – 10%; удобство оформления заказа – 8%.

«Несмотря на разнообразие рекламных форматов, баннерная реклама сохраняет высокий уровень лояльности со стороны пользователей и эффективность для бизнеса. Люди доверяют визуальным сообщениям и часто используют их как ориентир при выборе товаров. Это особенно заметно в категориях бытовой техники и электроники и e-grocery — именно там баннеры чаще всего становятся драйвером для покупки», — сказала руководитель продуктового направления монетизации «Почты Mail» Маргарита Волкова.

Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще