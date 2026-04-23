Аналитика Mail: россияне чаще всего покупают технику через рекламные предложения

«Почта Mail» в совместном исследовании с Hi-Tech Mail выяснили отношение пользователей к рекламным предложениям и покупке товаров и услуг через них. Опрос показал, что 90% пользователей обращают внимание на рекламу и переходят по ссылке, если в ней представлено персональное предложение. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail. Всего опрошено 3 369 россиян.

Согласно результатам исследования, наибольшее доверие у пользователей вызывает реклама бытовой техники и электроники – этот вариант отметил 41% респондентов. Данную категорию товаров покупают чаще всего прямо с рекламных баннеров — 45% пользователей.

29% пользователей доверяют рекламе одежды и обуви, однако доля покупок данной товарной категории через рекламные предложения заметно ниже. В то же время реклама продуктов питания демонстрирует более высокий отклик: ей доверяют 16% опрошенных, и практически 20% совершают покупку после просмотра таких предложений.

Доверие к приобретению подписок составляет 12%, однако их реклама весьма эффективна – покупку оформляют 23% респондентов.

Меньше всего пользователи доверяют рекламе финансовых продуктов – кредитным предложениям, банковским картам или страховкам. В их надежности уверены только 2% опрошенных. Тем не менее около 12% пользователей оформляют заявку или приобретают банковский продукт через рекламное предложение.

Респонденты заявляют, что на принятие решения о покупке влияет как оформление объявления, так и репутация бренда. Среди наиболее самых значимых факторов опрошенные отметили: отзывы и рекомендации – 41%; скидки и акции – 25%; подробное описание товара – 16%; известность бренда – 10%; удобство оформления заказа – 8%.

«Несмотря на разнообразие рекламных форматов, баннерная реклама сохраняет высокий уровень лояльности со стороны пользователей и эффективность для бизнеса. Люди доверяют визуальным сообщениям и часто используют их как ориентир при выборе товаров. Это особенно заметно в категориях бытовой техники и электроники и e-grocery — именно там баннеры чаще всего становятся драйвером для покупки», — сказала руководитель продуктового направления монетизации «Почты Mail» Маргарита Волкова.