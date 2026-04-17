В Поморье мошенники чаще всего представляются сотрудниками госорганов и пенсионных фондов

МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам в Архангельской области с начала 2026 г.. В регионе в 20 раз выросло количество звонков с использованием многоступенчатых схем для обмана абонентов год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные.

Аналитики выяснили, что в I квартале 2026 г. чаще всего по таким схемам жителям Архангельской области звонили от имени представителей госорганов, а также социальных и пенсионных фондов. Также злоумышленники продолжают активно использовать сценарии с предложениями инвестиций и дополнительного заработка. Кроме того, фиксируются попытки многоступенчатых махинаций, связанных с темами коммунальных услуг и курьерской доставки.

По данным экспертов, главная цель мошенников — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков по стране. Отмечается, что в 2026 г. мошеннические вызовы поступают жителям области чаще всего по будням с пиком активности с 12.00 до 16.00. В эти часы дети и молодежь отсутствуют дома, взрослые люди заняты рабочими задачами, а пенсионеры чаще всего остаются одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох. После 18 часов активность мошенников заметно спадает.

«Важно отметить, что при росте количества многоступенчатых сценариев, мы наблюдаем положительную динамику по снижению общего числа попыток дозвониться до наших абонентов с сомнительных номеров. Здесь большую роль играет как постоянная работа с населением по повышению цифровой грамотности, так и внедрение технологических решений, позволяющих минимизировать вероятность контакта с мошенниками. К сожалению, злоумышленники усложняют схемы обмана, чтобы заполучить доступ к персональным данным и финансам северян. Поэтому мы постоянно обновляем инструменты для защиты от спама, мошенников, а также внедряем новые решения на основе искусственного интеллекта, которые способны проанализировать каждый подозрительный звонок по нескольким сотням признаков», — сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.