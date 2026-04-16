Совместимость виртуализации zVirt и серверов Rikor обеспечит стабильную работу ИТ-инфраструктуры

Производитель серверного оборудования «Рикор Электроникс» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость серверов Rikor серии 7000 Gen 3 с системой виртуализации zVirt. Использование продуктов в связке обеспечит компаниям отказоустойчивую и производительную работу ИТ-инфраструктуры на базе российских технологий. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Проверка проводилась на серверной линейке Rikor 7000 Gen 3 с использованием различных конфигураций вычислительных узлов и сценариев нагрузки. Специалисты обеих компаний подтвердили, что оборудование штатно функционирует под управлением zVirt: виртуальные машины запускаются и мигрируют без сбоев, кластеры сохраняют отказоустойчивость, а производительность не снижается.

Для заказчиков совместимость серверов Rikor с zVirt означает возможность развертывать инфраструктуру с комплексной поддержкой российских вендоров без риска скрытых конфликтов между «железом» и системой виртуализации. Это сокращает время внедрения, упрощает обслуживание систем и позволяет создать надежную базу для дальнейшего развития инфраструктуры.

«Наша задача — предоставлять заказчикам готовые проверенные связки, где сервер и система виртуализации заведомо совместимы. Мы провели полный цикл испытаний и подтвердили, что Rikor 7000 Gen 3 выдерживает промышленные нагрузки при работе с виртуальной средой на базе zVirt. Компании получают предсказуемое поведение ИТ-инфраструктуры с первого дня эксплуатации», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

«На крупных инсталляциях стабильность совместной работы оборудования и виртуализации — критичное требование для работы бизнеса. В ходе совместного тестирования Rikor и zVirt мы убедились, что связка сохраняет предсказуемость при расширении, горизонтальном масштабировании и нагрузках, характерных для Enterprise-среды», — сказал Сергей Кузьменков, коммерческий директор ГК «Рикор».