4G-интернет «МегаФона» теперь доступен в карельском Валдае

«МегаФона» запустил новую базовую станцию в посёлке Валдай на берегу Выгозера. Девятистам местным жителям и туристам стали доступны выход в сеть на скорости до 40 Мбит/с и голосовая связь от «МегаФона».

Абоненты оператора среди валдайцев, приезжих рыбаков и путешественников получили возможность общаться по видеосвязи, делиться фотографиями, пользоваться маркетплейсами, видеосервисами, онлайн-банкингом и госпорталами.

Благодаря новой инфраструктуре на территории также стала доступна качественная голосовая связь по технологии VoLTE, которая обеспечивает максимально приятную слышимость собеседника и позволяет использовать интернет во время разговора.

Преимущества нового уровня связи уже оценили валдайцы и гости посёлка: за первые три месяца 2026 г. абоненты «МегаФона» проговорили здесь 585 тыс. минут. Кроме того, пользователи уже прокачали 19 тыс. ГБ интернета, что сравнимо с непрерывным просмотром видео в высоком качестве в течение 800 дней. При этом с наступлением весны активность в Сети выросла на 16%.

«Мы продолжаем активно развивать сеть в самых живописных и удалённых уголках Карелии, чтобы дать возможность поддерживать связь с близкими сквозь десятки и сотни километров. Теперь и в этой локации ценители цифрового комфорта могут ощутить новый уровень сигнала», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелия Михаил Бармотин.

Посёлок Валдай расположен на юго-восточном берегу Выгозера — одного из самых рыбных водоёмов в Карелии. Здесь обитает одиннадцать видов рыб, в том числе сиг, язь, налим, судак и лещ, что привлекает любителей тихой охоты даже из других регионов. В Валдае постоянно проживает более 900 человек, однако летом здесь находится почти втрое больше людей: приезжают родственники и ценители спокойного отдыха.

