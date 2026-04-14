В России запустился сервис сайтов по подписке с бесплатной разработкой

На рынке digital-услуг появился сервис «Подписайт», предлагающий бизнесу формат комплексного сопровождения сайтов по подписке. При подключении подписки создание и запуск сайта бесплатные.

Запуск проекта происходит на фоне трансформации каналов коммуникации: после ограничений мессенджеров малый бизнес, по оценкам экспертов, потерял от 20% до 40% выручки и начал активнее переходить к собственным платформам — сайтам и другим контролируемым каналам взаимодействия с клиентами.

«Подписайт» ориентирован на малый и средний бизнес, для которого разработка и поддержка сайта часто становятся затратным и длительным процессом. В рамках подписки клиент получает сайт за срок до 30 дней и полный цикл сопровождения — от устранения технических ошибок до обновления контента и поддержки инфраструктуры.

Модель предполагает фиксированную ежемесячную стоимость без скрытых расходов. В тариф включены хостинг, домен, SSL-сертификаты, резервное копирование, техническая поддержка и работа менеджера проекта.

Сервис предлагает два тарифа — базовый и расширенный, различающиеся набором функций, включая интеграции с CRM и защиту от DDoS-атак.

По мнению команды, формат подписки отражает общий тренд на сервисные модели в digital, где бизнесу важны скорость запуска, предсказуемость затрат и контроль над собственными каналами коммуникации.