В России запустился сервис сайтов по подписке с бесплатной разработкой

На рынке digital-услуг появился сервис «Подписайт», предлагающий бизнесу формат комплексного сопровождения сайтов по подписке. При подключении подписки создание и запуск сайта бесплатные.

Запуск проекта происходит на фоне трансформации каналов коммуникации: после ограничений мессенджеров малый бизнес, по оценкам экспертов, потерял от 20% до 40% выручки и начал активнее переходить к собственным платформам — сайтам и другим контролируемым каналам взаимодействия с клиентами.

«Подписайт» ориентирован на малый и средний бизнес, для которого разработка и поддержка сайта часто становятся затратным и длительным процессом. В рамках подписки клиент получает сайт за срок до 30 дней и полный цикл сопровождения — от устранения технических ошибок до обновления контента и поддержки инфраструктуры.

Модель предполагает фиксированную ежемесячную стоимость без скрытых расходов. В тариф включены хостинг, домен, SSL-сертификаты, резервное копирование, техническая поддержка и работа менеджера проекта.

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности
Сервис предлагает два тарифа — базовый и расширенный, различающиеся набором функций, включая интеграции с CRM и защиту от DDoS-атак.

По мнению команды, формат подписки отражает общий тренд на сервисные модели в digital, где бизнесу важны скорость запуска, предсказуемость затрат и контроль над собственными каналами коммуникации.

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще