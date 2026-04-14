Разделы

Бизнес Искусственный интеллект
|

ИТ-холдинг «Т1»: ИИ заставит бизнес навести порядок в данных

Сегодня 88% компаний уже пробовали внедрять у себя ИИ агентов, но лишь около 10% смогли масштабировать эти решения. Этот разрыв напрямую связан с отсутствием порядка в данных, процессах и инфраструктуре. Без их жесткой регламентации даже успешные пилоты превращаются в дорогой эксперимент. Об этом CNews сообщил руководитель направления «Т1 ИИ» ИТ-холдинга «Т1» Сергей Голицын.

«ИИ превращается в индикатор цифровой зрелости — если данные собираются и хранятся бессистемно, процессы не описаны или не выполняются, никакие интеллектуальные агенты не дадут устойчивого результата», — уверен эксперт.

По его словам, компании будут вынуждены быстрее унифицировать ИТ-системы: «Для создания крупного бизнеса на базе искусственного интеллекта необходима единая среда, в которой можно проверять гипотезы, обучать и валидировать ML-модели и потом выводить их в производственный контур».

Подобные платформы уже работают в финансовом секторе, телекоме и ритейле, но теперь тот же уровень зрелости требуется для генеративных моделей и интеллектуальных агентов, которые должны быть встроены в общую платформу, а не существовать как набор несвязанных пилотов.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

«Не новую LLM нужно покупать, а то, что покажет вам результат ее использования — платформу, которая прозрачно повышает утилизацию ресурсов, увеличивает эффективность моделей и окупаемость проектов», — сказал Голицын.

На этом фоне формируется новый тренд: более строгий отбор задач для ИИ систем: «Когда инфраструктура и вычисления стоят дорого, бизнесу приходится гораздо тщательнее решать, какие задачи оправдано отдавать искусственному интеллекту. Без оценки эффекта даже технологически зрелые проекты становятся слишком затратными».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

В России появилась новая схема кражи деньги у владельцев смартфонов на Android

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще