Inline Technologies поставила в Роскадастр инфраструктурное ПО

Inline Technologies объявила о завершении работы по поставке лицензий на ПО управления виртуализацией и резервным копированием в центральном аппарате и региональных отделениях ППК «Роскадастр».

Проект проводился в рамках миграции ИТ-инфраструктуры предприятия на отечественные решения и продукты. В ходе открытого электронного аукциона заказчику для виртуализации вычислительных ресурсов было предложено ПО zVirt, разработанное Orion soft, а в качестве системы резервного копирования – решение «Кибер Бэкап» компании «Киберпротект».

Всего в Роскадастр было поставлено более 190 лицензий на ПО резервного копирования для физических серверов, 370 лицензий на ПО резервного копирования для платформ виртуализации и 550 серверных лицензий на ПО виртуализации.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

