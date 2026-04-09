Более миллиона станций с «Алисой» проданы в Казахстане

С момента запуска умных колонок с ИИ-ассистентом «Алисой» в стране пользователи приобрели и начали использовать уже более одного миллиона устройств. По оценке Yandex Qazaqstan, сегодня станции с «Алисой» есть в каждом шестом домохозяйстве Казахстана. В пятерку лидеров по числу Станций вошли Алматы, Астана, Караганда, Павлодар и Актобе. С 2019 г. «Алиса» помогает казахстанцам в самых разных повседневных сценариях — от музыки, прогноза погоды и напоминаний до детских сказок, рецептов и управления умным домом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Наблюдается и рост ежедневного использования. С начала 2026 г. ежедневная аудитория «Алисы» в Казахстане увеличилась на 18%. При этом число пользователей, предпочитающих общаться с Алисой на казахском языке, за последние три месяца выросло еще заметнее — более чем на 30%.

«Для многих жителей Казахстана «Алиса» стала не просто технологией, а настоящим помощником в повседневной жизни. Она помогает не только с привычными бытовыми задачами — например, включить музыку, узнать прогноз погоды или занять ребенка сказкой, — но и может подсказать идею, помочь в учебе и объяснить сложную тему простыми словами. Рост числа пользователей «Алисы», в том числе на казахском языке, показывает, что ИИ-технологии становятся все более понятными и привычными для местных жителей», — сказал Тимур Шалекенов, руководитель Yandex Qazaqstan.