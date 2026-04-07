«Диасофт» автоматизировал учет сделок РЕПО с промежуточной выплатой процентов

Компания «Диасофт» расширила функциональность продукта «Фондовые рынки», входящего в состав решения «Дилерские операции» (Digital Q.Treasury). Реализована поддержка нового инструмента Московской биржи – биржевых сделок РЕПО с промежуточной выплатой процентов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Новый механизм, запущенный Московской биржей, позволяет сторонам самостоятельно определять периодичность выплат (от одного дня), это открывает дополнительные возможности для управления ликвидностью и реинвестирования средств. Ранее в рамках классических сделок РЕПО проценты выплачивались только в конце срока.

Новая функциональность «Биржевые сделки РЕПО с периодической выплатой процентов» продукта «Фондовые рынки» обеспечивает автоматизацию сквозного процесса: от загрузки данных из торговой системы до отражения операций в бухгалтерском учете в соответствии с учетной политикой организации.

Ключевые возможности

Гибкость управления денежными потоками. Возможность получать процентный доход частями позволяет реинвестировать средства до наступления даты расчетов по второй части сделки, повышая эффективность операций на рынке.

Поддержка сделок как с КСУ, так и с отдельными инструментами. Система корректно обрабатывает сделки РЕПО с открытой датой (ОД), с фиксированной или плавающей ставкой (включая индикаторы RUSFAR, RUONIA, ключевую ставку ЦБ РФ).

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

Сквозная автоматизация учета. Реализована загрузка и обработка нового биржевого отчета о промежуточных выплатах процентов (EQM69), а также расширение параметров существующих отчетов (SEM03, EQM151, EQM06 и др.), что исключает ручной ввод данных и минимизирует операционные риски.

Полное соответствие регуляторным требованиям. Бухгалтерский учет по новым сделкам поддержан в соответствии с действующим законодательством.

Автоматизация сделок РЕПО с промежуточными выплатами позволяет клиентам компании «Диасофт» использовать все преимущества нового сервиса Московской биржи без усложнения внутренних процессов. Весь жизненный цикл сделки, включая сложные графики платежей, теперь обрабатывается в едином решении.

