Совместимость СХД Atlas с «Ред ОС» расширяет возможности построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры

Компания Atlas, российский разработчик решений для хранения, обработки и передачи данных, и «Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, объявляют о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости СХД Atlas с операционной системой «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

В рамках тестирования проверялась штатная работа по предоставлению дисковых ресурсов СХД Atlas SM — реестровой системы хранения среднего класса, предназначенной для построения масштабируемых и отказоустойчивых инфраструктур. Испытания включали в себя проверку блочных (FC/iSCSI) и файловых (NFS/SMB) протоколов передачи данных. Результаты подтвердили стабильную работу СХД в различных сценариях и с разными профилями нагрузки.

По итогам комплексных тестов специалисты компаний выработали набор рекомендаций по настройке СХД, серверов и сетевой инфраструктуры для достижения максимальной эффективности при работе с «Ред ОС» 8. Используя это практическое руководство, владельцы СХД могут сократить время внедрения, упростить развертывание и снизить эксплуатационные риски.

Проверка продуктов компаний на предмет совместимости обеспечивает заказчикам, сделавшим выбор в пользу операционной системы «Ред ОС», ряд практических преимуществ при работе с СХД Atlas. Благодаря проведенным процедурам разработчики гарантируют корректность работы оборудования и повышение отказоустойчивости системы, а также предлагают возможность построения типовых, заранее протестированных архитектур. Это особенно актуально для организаций, реализующих проекты импортозамещения с повышенными требованиями к надежности и стабильности ИТ-среды.

«Сегодня заказчикам важно не просто наличие отечественных решений, а их реальная совместимость и предсказуемость в работе. Тестирование с «Ред ОС» показало, что можно говорить не о формальной интеграции, а о полноценной, устойчивой связке, готовой к промышленной эксплуатации. Для нас это еще один шаг к формированию зрелой экосистемы, где технологии усиливают друг друга», — сказал Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

«Рекомендации вендоров аппаратного и программного обеспечения для протестированных ими конфигураций направлены на то, чтобы заказчики смогли получить максимум отдачи от своей инфраструктуры. Наша совместная работа показывает, что для достижения максимального результата важна не только совместимость, но также необходимы усилия по оптимизации настроек как аппаратного, так и программного обеспечения», — отметил Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт».

В ближайшем будущем компании намерены продолжить сотрудничество, предлагая российским заказчикам и другие готовые комплекты аппаратных и программных решений, в том числе вместе с технологиями стратегического партнера «Ред Софт», компании «Звезда».