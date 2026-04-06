МТС завершила размещение биржевых облигаций серии 002Р-18

МТС объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 002Р-18 с финальным объемом размещения 15 млрд руб. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 3 апреля 2026 г. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 15% до 13,9%.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

«Первое в этом году размещение облигаций МТС с фиксированной ставкой продемонстрировало высокий спрос со стороны инвесторов. Это позволило установить финальную ставку купона более чем на 1 п.п. ниже ключевой и с премией около 100 б.п. к кривой бескупонной доходности ОФЗ Московской биржи. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование более дорогого краткосрочного банковского фондирования, что приведет к дальнейшему сокращению процентных расходов и оптимизации долгового портфеля», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации планируются к включению в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», «Россельхозбанк», ИФК «Солид», агентом по размещению – БК «Регион».