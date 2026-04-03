TData и DIS Group расширят функциональные возможности платформ по управлению данными

ИТ-компании TData (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелеком») и DIS Group объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на углубленную интеграцию их решений. Партнерство призвано усилить техническую совместимость, расширить функциональность и повысить надежность инфраструктуры для работы с критически важными данными в условиях растущего спроса на суверенные ИТ-решения.

В рамках соглашения TData интегрирует в свою дата-платформу решение «Датафлот Репликация» — продукт DIS Group для высокоскоростной репликации, миграции и синхронизации данных между гетерогенными СУБД. Это позволит клиентам TData автоматизировать процессы переноса данных, обеспечивать непрерывность работы систем при миграциях и минимизировать риски потери производительности — особенно в сценариях перехода на отечественные базы данных.

Иван Аблов, коммерческий директор TData, сказал: «Партнерство между TData и DIS Group соответствует тренду на развитие цифрового суверенитета, предлагая российским компаниям альтернативу зарубежным аналогам на всех этапах работы с данными — от инфраструктуры до прикладных решений. В сочетании с технологией репликации от DIS Group платформа TData формирует законченный стек для полного жизненного цикла данных – от сбора и переноса до аналитики и монетизации».

Артём Косилов, коммерческий директор DIS Group, отметил: «Мы уверены, что благодаря нашему партнерству российские компании и организации, использующие платформу TData, получат дополнительный уровень надежности и функциональности за счет интеграции решения «Датафлот Репликация».