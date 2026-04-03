TData и DIS Group расширят функциональные возможности платформ по управлению данными

ИТ-компании TData (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелеком») и DIS Group объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на углубленную интеграцию их решений. Партнерство призвано усилить техническую совместимость, расширить функциональность и повысить надежность инфраструктуры для работы с критически важными данными в условиях растущего спроса на суверенные ИТ-решения.

В рамках соглашения TData интегрирует в свою дата-платформу решение «Датафлот Репликация» — продукт DIS Group для высокоскоростной репликации, миграции и синхронизации данных между гетерогенными СУБД. Это позволит клиентам TData автоматизировать процессы переноса данных, обеспечивать непрерывность работы систем при миграциях и минимизировать риски потери производительности — особенно в сценариях перехода на отечественные базы данных.

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл
Иван Аблов, коммерческий директор TData, сказал: «Партнерство между TData и DIS Group соответствует тренду на развитие цифрового суверенитета, предлагая российским компаниям альтернативу зарубежным аналогам на всех этапах работы с данными — от инфраструктуры до прикладных решений. В сочетании с технологией репликации от DIS Group платформа TData формирует законченный стек для полного жизненного цикла данных – от сбора и переноса до аналитики и монетизации».

Артём Косилов, коммерческий директор DIS Group, отметил: «Мы уверены, что благодаря нашему партнерству российские компании и организации, использующие платформу TData, получат дополнительный уровень надежности и функциональности за счет интеграции решения «Датафлот Репликация».

Другие материалы рубрики

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл

Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
