НИУ ВШЭ и ЭФКО представили антропоморфного робота-курьера

НИУ ВШЭ и ЭФКО представили антропоморфного робота-курьера. Антропоморфный робот-курьер «Аркус» предназначен для быстрой и дешевой доставки продуктов от даркстора до постамата или потребителя. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Робот является ключевым элементом комплексной системы роботизированной доставки, которая объединяет несколько технологических решений: антропоморфных роботов, робопорты для обслуживания роботов без участия человека, а также сеть постаматов.



Разработанная модель логистики позволяет значительно повысить скорость и эффективность доставки. Благодаря интеграции роботизированных решений, потребители получат доступ к ассортименту гипермаркета (более 20 тыс. наименований товаров) с возможностью доставки в срок до одного часа. При этом, такая услуга обойдется дешевле для потребителя — себестоимость доставки сокращается до четырех раз.

Робот-курьер способен автономно перемещаться в городской среде

«Создание в Высшей школе экономики Института робототехнический систем — это новый этап в развитии исследований и разработок, обеспечивающих вклад НИУ ВШЭ в достижение технологического лидерства нашей страны. Это стало возможно благодаря самому тесному и дружескому партнерству университета с индустриальным партнером — компанией ЭФКО. Мы надеемся, что наш совместный Институт заложит основы создания новой отрасли российской экономики, которая базируется не на сборке импортных компонентов, а на собственных научно-технических разработках», — Леонид Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ.

Робот-курьер способен автономно перемещаться в городской среде, взаимодействовать с инфраструктурой доставки и человеком, обеспечивать надежную передачу заказов в постаматы или напрямую клиентам.

«Институт робототехнических систем НИУ ВШЭ был создан, чтобы обеспечить концептуальное лидерство в автономных системах: создавать модели применения роботов, кардинально меняющие жизнь людей. Целостная модель автономной городской логистики является как раз таким проектом: роботы выполняют рутинную работу, чтобы человек мог заниматься чем-то более сложным и интересным, и делают жизнь людей комфортнее. Массовое внедрение автономных систем, соответствующей инфраструктуры и цифровых платформ в жизнь человека — это вопрос ближайшего будущего. Роботы уже сейчас могут решать некоторые типы задач быстро, эффективно и дешево, а на горизонте пяти лет их возможности кратно увеличатся», — Ростислав Ковалевский, директор по инновациям ГК ЭФКО, директор Института робототехнических систем.