Сервисы мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» внесли в белый список операторов связи

Владельцы более полумиллиона подключенных к платформе мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» транспортных средств смогут пользоваться сервисами АО «ГЛОНАСС» в условиях ограничения мобильного интернета. Речь идет о предприятиях общественного транспорта во всех регионах России, компаний лесного комплекса, малой авиации, перевозчиков опасных грузов и владельцев беспилотных воздушных судов. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Включение информационно-навигационных сервисов мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» в белые списки интернет-ресурсов еще раз подтверждает их социальную значимость. «ЭРА-ГЛОНАСС» не только повышает безопасность миллионов автомобилистов и снижает аварийность на дорогах, но и позволяет передавать фактическое расположение транспорта, предотвращать угон, следить за техническим состоянием транспорта, настраивать оборудование и решать многие другие задачи», – сказал управляющий директор дирекции по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Владимир Колодчиков.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026
CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026 ритейл

По словам Колодчикова, сервисами мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» ежедневно пользуются более 70 тыс. транспортных предприятий. Оперативный доступ к информации о транспортном мониторинге необходим для бесперебойной и безопасной работы транспортной отрасли страны в целом.

Платформа мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» передает данные о передвижении транспорта в системы Ространснадзора, Рослесхоза, а также в более чем 1000 региональных и муниципальных систем и на платформы перевозчиков.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/