Контейнерная платформа «Штурвал» получила сертификат ФСТЭК

Специальная редакция российской контейнерной платформы «Штурвал» получила сертификат ФСТЭК России №5045. Новая версия под названием «Штурвал. Кубербокс» полностью повторяет функциональность enterprise-редакции платформы, что позволяет использовать все возможности решения в средах с повышенными требованиями к безопасности.

Получение сертификата означает, что опыт внедрения платформы у крупных заказчиков и официальная экспертиза регулятора подтверждают ее надежность и защищенность. «Штурвал» соответствует 4 уровню доверия, то есть подходит для широкого спектра задач, включая построение корпоративных облачных сред, разработку и эксплуатацию микросервисных приложений и прочее.

Использование сертифицированных решений ФСТЭК особенно актуально для организаций, работающих с критической информационной инфраструктурой (КИИ), государственными информационными системами, персональными данными и иной конфиденциальной информацией. Для таких заказчиков наличие сертификата зачастую является обязательным требованием при выборе ИТ-решений: от него зависит прохождение проверок и соответствие нормативам.

«Получение сертификата ФСТЭК — важный этап развития платформы. Мы изначально строили “Штурвал” как надежное решение для enterprise, и теперь заказчики могут использовать его в защищенных средах без компромиссов по функциональности. “Штурвал. Кубербокс” — это тот же продукт, но с официально подтвержденным уровнем безопасности. Это позволяет организациям внедрять единое решение как в обычных, так и в защищенных контурах без необходимости поддерживать разные технологические стеки», — отметил Владимир Беляевский, исполнительный директор «Лаборатории Числитель».

Платформа «Штурвал», разработанная компанией «Лаборатория Числитель», способна управлять множеством кластеров Kubernetes из одной точки, осуществлять их развертывание, управление конфигурациями, узлами, системными сервисами и правами доступа. Решение включает более 30 модулей (кроме самого Kubernetes), заранее настроенных, интегрированных друг с другом, поддерживаемых и обновляемых по одной кнопке. Согласно оценке аналитиков CNewsMarket, «Штурвал» является наиболее подходящей платформой для крупного бизнеса.

