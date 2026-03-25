Пользователи «ВКонтакте» смогут бронировать в соцсети экскурсии по регионам России

VK расширяет проект «VK Места» — в мини-приложении можно бронировать и оплачивать экскурсии в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители VK.

В сервисе представлены более 2 тыс. экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров. Пользователи могут планировать путешествия, выбирая интересные им маршруты по региону, дате, размеру группы, возрасту детей и способу передвижения — и вносить предоплату за экскурсию, не покидая сервис. В «VK Местах» можно изучить программу и отзывы по экскурсии, связаться с организатором и получить подтверждение бронирования.

Опубликовать экскурсии в «VK Местах» могут экскурсоводы или туроператоры, имеющие аттестацию от региональных комитетов по туризму, после прохождения модерации со стороны сервиса. Авторы экскурсий устанавливают стоимость на услуги самостоятельно, для подтверждения бронирования пользователю необходимо оплатить часть стоимости в сервисе.

«В мини-приложении "VK Места" мы объединили все необходимое, чтобы миллионы пользователей могли вдохновиться на путешествие, выбрать подходящий маршрут, открыть уникальные локации России и погрузиться в них вместе с профессиональными гидами», — сказал директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

Проект «VK Места» направлен на развитие внутреннего туризма и раскрытие туристического потенциала регионов России. В его рамках за два года было проведено 70 медиаэкспедиций в различные субъекты страны, по итогам которых выпущены имиджевые видеоролики и дополнительные материалы.

В октябре 2024 г. было запущено мини-приложение «VK Места» — навигационный тревел-хаб, в котором собраны интересные факты, локации и маршруты регионов России, а также материалы, созданные командой проекта по итогам медиаэкспедиций. Оно помогает пользователям спланировать нестандартное путешествие, не выходя из соцсети, а также собрать свой собственный маршрут путешествия с помощью ИИ. В сервисе представлены более 500 редакционных маршрутов по 70 регионам страны и более 3,5 тыс. проверенных мест для путешествий.