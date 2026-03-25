Пользователи «ВКонтакте» смогут бронировать в соцсети экскурсии по регионам России

VK расширяет проект «VK Места» — в мини-приложении можно бронировать и оплачивать экскурсии в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители VK.

В сервисе представлены более 2 тыс. экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров. Пользователи могут планировать путешествия, выбирая интересные им маршруты по региону, дате, размеру группы, возрасту детей и способу передвижения — и вносить предоплату за экскурсию, не покидая сервис. В «VK Местах» можно изучить программу и отзывы по экскурсии, связаться с организатором и получить подтверждение бронирования.

Опубликовать экскурсии в «VK Местах» могут экскурсоводы или туроператоры, имеющие аттестацию от региональных комитетов по туризму, после прохождения модерации со стороны сервиса. Авторы экскурсий устанавливают стоимость на услуги самостоятельно, для подтверждения бронирования пользователю необходимо оплатить часть стоимости в сервисе.

«В мини-приложении "VK Места" мы объединили все необходимое, чтобы миллионы пользователей могли вдохновиться на путешествие, выбрать подходящий маршрут, открыть уникальные локации России и погрузиться в них вместе с профессиональными гидами», — сказал директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

Проект «VK Места» направлен на развитие внутреннего туризма и раскрытие туристического потенциала регионов России. В его рамках за два года было проведено 70 медиаэкспедиций в различные субъекты страны, по итогам которых выпущены имиджевые видеоролики и дополнительные материалы.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

В октябре 2024 г. было запущено мини-приложение «VK Места» — навигационный тревел-хаб, в котором собраны интересные факты, локации и маршруты регионов России, а также материалы, созданные командой проекта по итогам медиаэкспедиций. Оно помогает пользователям спланировать нестандартное путешествие, не выходя из соцсети, а также собрать свой собственный маршрут путешествия с помощью ИИ. В сервисе представлены более 500 редакционных маршрутов по 70 регионам страны и более 3,5 тыс. проверенных мест для путешествий.

Другие материалы рубрики

Юрий Терехин, Phishman: Сотрудники опасаются обращаться к безопасникам, воспринимая их как надзирателей

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Торговля лекарствами и ПВЗ из-под палки: власти подготовили закон о спасении «Почты России»

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
