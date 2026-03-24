«Марта AI» в «Битрикс24» теперь работает с внешними системами

«Марта AI» получила новые возможности. Теперь она может самостоятельно работать с внешними сервисами через MCP-протокол, который передает ИИ-ассистенту описание возможностей сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Благодаря технологии пользователи смогут подключать «», «Контур.Фокус», Gmail, Google Drive и другие доступные в маркетплейсе сервисы, — а после управлять ими прямо из чата с Мартой. Агент по просьбе пользователя найдет информацию в почте, получит данные из систем учета и предоставит пользователю готовый результат. Руководители смогут контролировать, кому из сотрудников MCP-подключения доступны.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

«Марта AI» на базе BitrixGPT сможет анализировать сложные запросы, уточнять детали и расширять поставленные задачи. Например, при постановки задачи сотруднику Марта составит чек-лист, чтобы помочь качественно выполнить поручение. Таким образом, «Марта AI» становится единым языковым интерфейсом для управления внутренними и внешними бизнес-системами.

Агент «Марта AI» на базе BitrixGPT — персональный помощник на базе искусственного интеллекта. Она способна подсказать, как работать с инструментами «Битрикс24» и настраивать их под задачи бизнеса. Например, как создать воронку продаж, стадии и пользовательские поля.

