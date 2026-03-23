«Рег.ру» бесплатно перенесет сайты российских пользователей с cPanel и Plesk

Американская компания WebPros International LLC, выступавшая глобальным дистрибьютором лицензий на популярнейшие панели управления хостингом cPanel и Plesk, уведомила российских партнеров о полном прекращении обслуживания клиентов из России с 31 марта 2026 г. В этих условиях российский хостинг-провайдер «Рег.ру» запустил программу бесплатного переноса сайтов для всех пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Совокупная доля использования cPanel и Plesk в России, по оценке ispmanager (по отпечаткам сервисов на IP-адресах), сократилась до 5%. Однако даже оставшиеся 5% представляют собой значительный массив данных: по данным «Рег.ру», речь идет как минимум о 50 тыс. сайтов только в доменной зонах .ru и .рф, которые все еще работают под управлением зарубежных платформ и теперь вынуждены срочно искать альтернативы.

Пользователи могут потерять не только доступ к панелям управления и API, но и рискуют столкнуться с остановкой работы ресурсов из-за сбоев в настроенных системах автоматизации. В «Рег.ру» сообщили о полной технической готовности к миграции не только своих клиентов, пользующихся cPanel и Plesk, но предложили всем владельцам любых сайтов бесплатную помощь.

«Мы запустили программу бесплатного переноса как на наш хостинг, так и на облачные и VPS-серверы. Пользователи смогут мигрировать свои проекты на альтернативные платформы, к примеру на ispmanager. Наша задача — помочь клиентам сохранить работоспособность их бизнеса и пройти переход с минимальными потерями без ущерба для доступности сайтов», — сказал Валентин Бостанов, руководитель департамента хостинга «Рег.ру».

В «Рег.ру» подчеркивают, что бесплатный перенос позволит минимизировать эти риски и сохранить работоспособность сайтов без перерывов в обслуживании.

