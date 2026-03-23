Разделы

Бизнес Кадры
|

«1С Про Консалтинг» запустила курс по разработке на платформе «1С» в НИТУ МИСиС

«1С Про Консалтинг» и НИТУ МИСиС начали обучение более 100 студентов на практико-ориентированном курсе по «1С»-разработке. В рамках обучения студенты смогут получить прикладные навыки программирования в среде «» и подготовиться к старту профессионального пути в качестве джуниор-специалиста.

«1С Про Консалтинг» – дочернее предприятие «1С», компания с опытом в области ИТ-консалтинга, внедрения сложных решений для управления производством и разработчик собственных продуктов. Команда с 2024 г. развивает собственный образовательный проект «Академия 1С Про Консалтинг», где эксперты с широким практическим опытом в крупных российских холдингах и аудиторских компаниях «большой четверки» ведут практические курсы для студентов и бизнеса.

В феврале 2026 г. почти 130 студентов кафедры бизнес-информатики и управления производством приступили к обучению на курсе по разработке на платформе «1С». Программа была подготовлена специально по запросу НИТУ МИСиС. Ранее студенты вуза уже проходили обучение по системе «1С:ERP», поэтому запуск следующего курса стал логичным шагом продолжения сотрудничества с университетом. Курс рассчитан на один семестр и включает лекционную часть и практические занятия, которые проходят как в очном, так и дистанционном формате.

«В процессе подготовки программы стало понятно, что для отработки практики был бы очень полезен онлайн-тренажер, где каждый студент может в своем темпе оттачивать навыки написания кода. Так появился наш учебный портал, который не требует установки и настройки локальной среды для разработки, а также дает возможность видеть результаты проделанной работы, позволяет выполнять прикладные задания и оценивать навыки разработки на платформе “1С” как студентам, так и кураторам курса. Создание данной инфраструктуры стало долгосрочной инвестицией “1С Про Консалтинг” в подготовку молодых специалистов “1С”», – сказал Максим Андреев, технический директор и партнер «1С Про Консалтинг».

«Подготовка курса заняла почти полгода. Разработка программы, наполнение ее примерами и визуализацией, создание учебного портала, подготовка нескольких преподавателей-спикеров – трудоемкий процесс. Для разработчиков это новая роль, которую они совмещают с работой над текущими ИТ проектами, и это делает их вклад особенно ценным. В 2025 г. мы вошли в число лидирующих организаций по работе со студентами по результатам Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи Минтруда России. В 2026 г. мы не планируем снижать планку и продолжим развивать эффективное сотрудничество с вузами», – отметила Татьяна Турбина, директор по персоналу и куратор «Академии 1С Про Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


