«Яндекс Маркет» запустил раздел «Сделано в России»

«Яндекс Маркет» запустил новый раздел «Сделано в России», где собраны товары отечественных производителей – от одежды и товаров для дома до продуктов питания. Витрина поможет покупателям быстрее находить продукцию российских брендов, а продавцам – расширять аудиторию и увеличивать продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркет».

Перейти в раздел можно через каталог на сайте и в приложении «Яндекс Маркета». Внутри витрины также уже находятся четыре региональных подраздела: «Сделано в Томской области», «Сделано на Кубани», «Сделано в Удмуртии» и «Сделано в Тюменской области». Их ассортимент будет постепенно расширяться – производителям необходимо будет подтвердить свое локальное производство.

Запуск витрины – часть работы маркетплейса по поддержке и продвижению отечественных продавцов. До этого, например, маркетплейс запустил городские офлайн-фестивали с участием локальных брендов товаров для дома «Маркет Маркета». Производители могли принять участие в конкурсе и бесплатно представить свои товары на мероприятиях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде.