«Яндекс Маркет» запустил раздел «Сделано в России»

«Яндекс Маркет» запустил новый раздел «Сделано в России», где собраны товары отечественных производителей – от одежды и товаров для дома до продуктов питания. Витрина поможет покупателям быстрее находить продукцию российских брендов, а продавцам – расширять аудиторию и увеличивать продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркет».

Перейти в раздел можно через каталог на сайте и в приложении «Яндекс Маркета». Внутри витрины также уже находятся четыре региональных подраздела: «Сделано в Томской области», «Сделано на Кубани», «Сделано в Удмуртии» и «Сделано в Тюменской области». Их ассортимент будет постепенно расширяться – производителям необходимо будет подтвердить свое локальное производство.

Запуск витрины – часть работы маркетплейса по поддержке и продвижению отечественных продавцов. До этого, например, маркетплейс запустил городские офлайн-фестивали с участием локальных брендов товаров для дома «Маркет Маркета». Производители могли принять участие в конкурсе и бесплатно представить свои товары на мероприятиях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

Максим Березин, Orion soft: Рынок ИТ-инфраструктуры выходит из стадии экспериментов

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
