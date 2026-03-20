Компания «Металл Профиль» увеличила выручку по тендерам, передав их поиск программному роботу Pix RPA

Специалисты новосибирского офиса «Первого Бита» завершили проект по роботизации поиска и обработки тендеров для компании «Металл Профиль». Об этом CNews сообщил представитель ИТ-компании.

«Металл Профиль» – производитель профнастила, металлочерепицы и сэндвич-панелей. За счет передачи рутинных операций программному роботу Pix RPA, компания смогла полностью окупить вложения в течение первого года, а также увеличить количество участий в закупках.

«Раньше мы были заложниками ситуации: менеджер тонул в рутине, а часть потенциальных контрактов проходила мимо нас просто потому, что у сотрудника не хватало времени на ручной перенос. Внедрение робота решило эту проблему. Теперь мы уверены, что ни один релевантный тендер не потеряется, а специалисты отдела занимаются действительно сложными и важными задачами. Приятно удивила и экономика проекта – мы вернули инвестиции менее, чем через год», – сказал директор центрального филиала компании «Металл Профиль» Юрий Ефремов.

До внедрения робота все тендеры обрабатывались вручную. Каждую неделю сотрудник выгружал данные из агрегатора «СБИС Торги», вручную анализировал их на соответствие критериям компании, а затем переносил информацию в CRM: заполнял карточки, прикреплял документацию, фиксировал контакты заказчиков.

Процесс был не только трудозатратным, но и рискованным: из‑за человеческого фактора компания время от времени лишалась выгодных контрактов. По мере роста объёмов торговли нагрузка на сотрудника увеличивалась, а эффективность его работы снижалась.

Руководство «Металл Профиль» обратилось к интегратору «Первый Бит». Специалисты интегратора предложили кардинальное решение – передачу процесса программному роботу на платформе Pix RPA.

«Главной задачей было создание бесшовного моста между внешней системой торгов и внутренней CRM заказчика. Робота надо было научить сложной логике отбора, идентичной мышлению опытного менеджера. Мы настроили Pix RPA так, чтобы он учитывал все нюансы критериев «Металл Профиль» и компоновал информацию по структуре, максимально удобной для дальнейшей работы в CRM», – сказал менеджер по продажам офиса «Новосибирск Маяковский» компании «Первый Бит» Никита Поспелов.

Теперь робот автоматически выгружает данные из агрегатора, отсеивает нерелевантные тендеры по заданным фильтрам и самостоятельно создает карточки со всей необходимой информацией прямо в CRM-системе. Менеджеру больше не нужно тратить часы на «копипаст»: его задача – лишь актуализировать фильтры поиска и работать с готовой воронкой, анализируя перспективные заявки и подготавливая коммерческие предложения.

«Этот проект – отличный пример эффективности программных роботов в выполнении задач, не требующих человеческой креативности, но требующих высокой скорости и точности исполнения. Роботы функционируют круглосуточно, обеспечивая интеграцию с любыми интерфейсами – от веб-порталов торгов до корпоративных CRM-систем. Для производственных предприятий, где тендеры составляют основной канал продаж, данное решение обеспечивает быстрый и измеримый бизнес-эффект», – сказал Глеб Калкутин, директор направления RPA компании Pix Robotics.

Стоимость лицензии и услуг разработчиков полностью окупилась за первые десять месяцев эксплуатации благодаря увеличению выручки от тендеров. Компания не только отвязала критический бизнес-процесс от человеческого фактора, получив стабильность и предсказуемость, но и создала фундамент для роста. Теперь «Металл Профиль» может наращивать количество обрабатываемых тендеров без увеличения штата и нагрузки на существующих сотрудников, что напрямую влияет на выручку тендерного канала продаж.