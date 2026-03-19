«Авито»: 7 из 10 россиян покупают автозапчасти на платформах объявлений

Аналитики «Авито» узнали, где и какие запчасти и расходники чаще всего покупают российские автовладельцы, сколько на это тратят и как выбирают площадку для покупки. 7 из 10 россиян хотя бы раз покупали детали на платформах объявлений. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Где покупают запчасти

Покупают автозапчасти опрошенные в основном в традиционных магазинах. В автосервисах и у официальных дилеров детали чаще всего берут 23% опрошенных — в основном это молодежь 18-24 лет (27%).

При этом доля онлайна продолжает расти: 35% опрошенных покупают запчасти для авто удаленно. Так, каждый пятый (20%) в первую очередь выбирает запчасти на интернет-площадках и платформах объявлений — так тоже чаще поступают зумеры (25%), а к профильным интернет-магазинам обращаются 15% респондентов. 23% по-прежнему выбирают покупку в автосервисе или у официального дилера.

7 из 10 опрошенных хотя бы раз покупали автозапчасти на площадках объявлений по типу «Авито». Из них 59% чаще берут именно новые запчасти, а 12% предпочитают детали «с пробегом».

Как выбирают площадку

Выбирая, где купить ту или иную запчасть, большинство опирается на стоимость товара (54%). Также среди важных факторов — оригинальность детали (38%) и наличие гарантии (31%). Еще четверть обращают внимание на репутацию и отзывы продавцов (26%), а также возможность возврата запчасти (23%). Молодежь 18-24 лет чаще указывала такие факторы, как ассортимент (26%) и скорость доставки (21%).

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
При этом 6 из 10 опрошенных признались, что хотя бы раз сталкивались с проблемами при покупке запчастей. Так, каждый четвертый (25%) получал поддельную деталь под видом оригинальной, у 11% повреждался товар в доставке. Еще 11% сталкивались с отказом в возврате или обмене запчасти, а 10% сталкивались со скрытыми доплатами. Среди других жалоб — несоответствие запчасти автомобилю, отсутствие гарантии и долгая доставка.

Что покупают и сколько тратят

Среди запчастей и рассадников россияне чаще всего покупают масла и технические жидкости (43%), другие материалы, такие как фильтры и свечи зажигания (37%), шины и диски (26%). Также в пятерке лидеров — колодки и другие элементы тормозной системы (22%) и аккумуляторы (14%).

Тратят на запчасти и расходники россияне в среднем 27 тыс. руб. в год. У молодежи 18-24 лет обычно уходит почти на 20% больше. Треть опрошенных (33%) укладываются в 10 тыс. руб., 29% — в сумму от 10 до 25 тыс. руб. Еще 23% тратят от 25 до 50 тыс. руб. в год, а 13% — больше этих сумм.

Другие материалы рубрики

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
