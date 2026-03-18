В Башкирии усилили связь на родине олимпийской чемпионки

Связь четвертого поколения (4G) стала доступна жителям и гостям старинного села Алегазово в Мечетлинском районе. Новое телеком‑оборудование в населенном пункте запустил «МегаФон». Ранее до этих мест долетал слабый радиосигнал. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Алегазово существует с 18 века. Наиболее известная его уроженка — Наталья Лисовская, советская и российская толкательница ядра, олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира. Сейчас здесь проживает около 1200 человек. Действуют средняя школа, врачебная амбулатория и дом культуры.

Технические специалисты оператора задействовали в населенном пункте средний диапазон частот. Такое решение дает оптимальную емкость сети для большого числа абонентов. После проведенных работ средняя скорость загрузки составляет 30 Мбит/c, а максимальная достигает 60 Мбит/с.

«Алегазово расположено в 12 километрах от районного центра Большеустьикинского и в 118 — от ближайшей железнодорожной станции в Красноуфимске. Надежная мобильная связь упрощает местным жителям решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться госуслугами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет удобнее в интернете», — отметил директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Оператор ведет системную работу по расширению покрытия в малых населенных пунктах республики. В 2025 г. только по программе проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) мобильный интернет на скорости 60 Мбит/c пришел в 39 поселений в различных районах региона.