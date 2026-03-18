Разделы

Цифровизация Внедрения
|

УК «Новая среда» внедрила «Мажордом» в ЖК «Адрес счастья» в Калининграде

Управляющая компания «Новая среда» перевела жилой комплекс «Адрес счастья» в Калининграде на единую цифровую платформу «Мажордом». Решение объединило все ключевые сервисы для жителей в одном приложении – от подачи заявок до управления доступом на территорию. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Необходимость в цифровой трансформации возникла у УК закономерно: компании требовалось упростить взаимодействие с жителями, сократить время обработки обращений и найти дополнительные источники дохода, чтобы соответствовать современным стандартам управления недвижимостью.

Теперь жители «Адреса счастья» через приложение могут: подавать заявки в УК и отслеживать статус их выполнения в режиме реального времени; общаться в чатах с соседями и управляющей компанией; оплачивать коммунальные услуги онлайн; пользоваться маркетплейсом для заказа товаров и услуг; смотреть видео с камер наблюдения в HD-качестве; управлять доступом на территорию через FACE ID, BLE и мобильное приложение, полностью отказавшись от ключей.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток Цифровизация

Результаты внедрения получилось оценить уже в первые месяцы работы. Время обработки заявок сократилось на 30%, а количество повторных обращений через приложение выросло на 25% – жители оценили удобство и стали активнее пользоваться сервисом. Маркетплейс принес УК дополнительный доход в размере 15% от общих операционных расходов компании.

Проект в Калининграде стал еще одним примером эффективного внедрения цифровой платформы «Мажордом» в практику управления жилыми комплексами и расширил географию присутствия компании «Философт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От реестра к архитектуре: на что смотрят при выборе отечественной техники

Российские контрольные органы сократили 10% инспекторов. Вместо них работают БПЛА и ИИ

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Роботы-собаки начнут патрулировать дата-центры

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

Сорвана программа обновления ПО F-35, передового истребителя США. Софт работает криво, а разработчик не может исправить ошибки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
