УК «Новая среда» внедрила «Мажордом» в ЖК «Адрес счастья» в Калининграде

Управляющая компания «Новая среда» перевела жилой комплекс «Адрес счастья» в Калининграде на единую цифровую платформу «Мажордом». Решение объединило все ключевые сервисы для жителей в одном приложении – от подачи заявок до управления доступом на территорию. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Необходимость в цифровой трансформации возникла у УК закономерно: компании требовалось упростить взаимодействие с жителями, сократить время обработки обращений и найти дополнительные источники дохода, чтобы соответствовать современным стандартам управления недвижимостью.

Теперь жители «Адреса счастья» через приложение могут: подавать заявки в УК и отслеживать статус их выполнения в режиме реального времени; общаться в чатах с соседями и управляющей компанией; оплачивать коммунальные услуги онлайн; пользоваться маркетплейсом для заказа товаров и услуг; смотреть видео с камер наблюдения в HD-качестве; управлять доступом на территорию через FACE ID, BLE и мобильное приложение, полностью отказавшись от ключей.

Результаты внедрения получилось оценить уже в первые месяцы работы. Время обработки заявок сократилось на 30%, а количество повторных обращений через приложение выросло на 25% – жители оценили удобство и стали активнее пользоваться сервисом. Маркетплейс принес УК дополнительный доход в размере 15% от общих операционных расходов компании.

Проект в Калининграде стал еще одним примером эффективного внедрения цифровой платформы «Мажордом» в практику управления жилыми комплексами и расширил географию присутствия компании «Философт».