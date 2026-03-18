Работодатели в России в 2,7 раза чаще стали требовать навыки работы с ИИ

Российские работодатели расширяют перечень вакансий, где требуется опыт работы с инструментами искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса поиска работы hh.ru и коммуникационного агентства PR DEV. Об этом CNews сообщили представители PR DEV.

По данным аналитиков, в I квартале 2026 г. российские работодатели разместили уже более 16,5 тыс. вакансий, в которых одним из важных требований было умение работать с инструментами искусственного интеллекта или готовность осваивать нейросетевые сервисы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года упоминаемость таких навыков в вакансиях выросла в 2,7 раза.

Эксперты отмечают, что спрос на специалистов с навыками работы с ИИ растет не только в технологических компаниях. Работодатели все чаще добавляют соответствующие требования в описания вакансий самых разных направлений — от аналитики и управления проектами до маркетинга и креативных профессий.

По данным сервисов по поиску работы, за январь–октябрь 2025 г. работодатели по всей стране почти вдвое увеличили число вакансий, где требовалось умение работать с инструментами искусственного интеллекта. Тогда рост составил 89% в годовом выражении.

При этом растет и интерес соискателей к подобным позициям. Весной 2025 г. пользователи стали в 2,7 раза чаще откликаться на вакансии, где требуются навыки анализа данных и работы с ИИ. К таким направлениям относятся IT, управление проектами, аналитика, а также бухгалтерский учет.

На втором месте по динамике роста интереса соискателей в тот момент оказались вакансии, связанные с текстовыми задачами — копирайтинг, SMM, PR и маркетинг. Интерес к ним увеличился почти в 2,5 раза, или на 141% год к году. На третьем месте — вакансии, где навыки ИИ используются в визуальных и креативных задачах: дизайн, SMM и видеопродакшн. По сравнению с 2024 г. спрос со стороны кандидатов вырос тогда в 2,3 раза.

Сегодня, по данным аналитиков hh.ru, чаще всего требование знаний и навыков в работе с ИИ требуются в следующих профессиях: клиентский менеджер (18% от всего объема упоминаний ИИ в вакансиях), интернет-маркетолог (5%), финансовый аналитик (5%), контент-менеджер (5%), программист (5%), дизайнер (4%), специалист колл-центра (4%), менеджер продукта (4%), аналитик (4%).

По словам CEO коммуникационного агентства PR DEV Аллы Аксеновой, использование нейросетей постепенно становится базовым рабочим инструментом для специалистов самых разных профессий.

«Еще два-три года назад навыки работы с нейросетями воспринимались как дополнительное преимущество, в первую очередь для IT-специалистов. Сегодня ситуация меняется: работодатели все чаще ожидают, что сотрудники смогут использовать ИИ для аналитики, работы с текстами, с SMM, визуальным контентом и оптимизации рабочих процессов. Фактически мы наблюдаем формирование нового универсального навыка, который постепенно становится стандартом для многих профессий», — отметила она.

Эксперты отмечают, что по мере развития технологий искусственного интеллекта перечень профессий, где требуется опыт работы с такими инструментами, будет продолжать расширяться. Уже сейчас работодатели активно интегрируют ИИ в процессы аналитики, маркетинга, управления проектами и создания контента.

