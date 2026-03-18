Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Количество активных авторов на Rutube превысило 1 млн

Количество активных авторов на Rutube превысило 1 млн. Собственные блоги на платформе регулярно ведут уже 1 074 672 пользователей. Ежемесячно они загружают на Rutube более 2,8 млн видео. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Самый динамичный рост в 2026 г. продемонстрировала категория «Развлечения» — количество авторов в ней выросло на 38% по сравнению с 2025 г.. Второе место приходится на категорию «Лайфстайл», где количество блогов этой тематики выросло на 23% за год.

С 2025 г. Rutube проводит для авторов обучающие курсы в рамках проекта «Академия блогеров». Обучение помогает начинающим авторам запустить свой блог на видеоплатформе, а опытным — выйти на новый уровень качества контента и монетизации. Запуск курса уже помог множеству авторов улучшить блоги: так, число авторов уровня «720» увеличилось на 20%, уровня «1080» — на 26%.

Rutube активно развивает собственную библиотеку видео и привлекает как новых авторов, так и уже известных блогеров с крупной аудиторией. Специально для этого видеосервис начал сегментировать контент по тематикам и поочередно запускать их. Так, в конце 2025 г. Rutube существенно нарастил библиотеку в категории «Бизнес и предпринимательство» — свои блоги запустили известные инфлюенсеры Алексей Ситников, Оскар Хартманн, Алексей Соколовский и др. В феврале 2026 г. Rutube анонсировал категорию «Еда», библиотеку пополнили каналы фуд-блогера Oblomoff (Олег Григорьев), Егора Тарнакин, создатель ресторанных гидов Макс Брандта и других авторов. 17 марта 2026 г. запустилась категория «Авто» с крупнейшими блогерами сегмента авто и мото.

«Уже более 1 млн блогеров активно ведут свои каналы на Rutube. Они регулярно взаимодействуют с нашей платформой: создают интересный контент, общаются с аудиторией, видят в Rutube перспективы для роста и развития. Наша стратегия сосредоточена на продвижении авторского контента. Мы ценим старания каждого автора и благодарны за то, что они выбирают нас. Rutube развивает инструменты монетизации для блогеров, привлекает новых рекламодателей, совершенствует рекомендательную систему, обучает авторов и разрабатывает новейшие технологичные сервисы для них. В 2025 г. Rutube выплатил авторам почти 1,5 млрд руб. и в этом году планирует увеличить финансирование в этом направлении. Сейчас на Rutube уже представлены все российские рекламодатели из топ-30, а число коммерческих размещений продолжает расти», — сказал заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

В марте 2026 г. Rutube запустил новую систему, которая позволит авторам получать больше привилегий в зависимости от размера аудитории их блога. Всем авторам контента на Rutube будет присвоен уровень, отражающий, к какой категории относится блог: начинающий, продвинутый или профессионал. Уровни получат названия, отсылающие к разрешениям видео: «720», «1080», «2к» и «». Свой уровень и возможности, которые он открывает, авторы смогут увидеть в Студии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


