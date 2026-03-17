«Яндекс» выпустил новую линейку датчиков для умного дома и снизил их стоимость

«Яндекс» сообщил о выпуске новой линейки датчиков для умного дома и снижении их стоимости. Благодаря оптимизации производства удалось сделать базовые устройства для старта умного дома доступнее — при этом их возможности стали шире, а качество лучше. В линейке четыре датчика: температуры и влажности, протечки, открытия дверей и окон, движения и освещенности. Рекомендуемая цена каждого устройства — 1490 руб. вместо прежних 2490. Кроме того, «Яндекс» обновил конструкцию и доработал отдельные элементы с учетом обратной связи пользователей — устройства стали удобнее в использовании.

Датчик температуры и влажности помогает следить за важными для самочувствия показателями и поддерживать комфортный микроклимат дома. У обновленной модели появился экран, а благодаря новой конструкции с ножкой датчик можно не только прикрепить на стену, но и поставить на поверхность. Его можно использовать в климатических сценариях: например, чтобы при температуре 25 градусов включался кондиционер, а при влажности 40% — увлажнитель.

Датчик протечки теперь выполнен в новом корпусе. Он фиксирует появление воды на поверхности и отправляет уведомление пользователю. Его можно установить под раковиной, стиральной машиной, батареей или в других местах, где есть риск протечки.

Датчик открытия дверей и окон получил более надежную конструкцию и лучше выдерживает вибрации, например, при резком закрытии двери или окна. Такой датчик решает сразу несколько задач: помогает обеспечить безопасность жилья и автоматизировать рутинные действия. Устройство можно также использовать в сценариях умного дома — например, настроить с его помощью сигнализацию или включение света в кладовке при открытии двери.

Датчик движения и освещенности теперь имеет магнитное основание, поэтому его можно крепить не только к стене на липкой ленте, но и без неё к металлическим поверхностям. В отличие от старой модели, он передает данные об освещенности и движении по отдельности, что позволяет гибко настраивать сценарии освещения — например, чтобы свет включался по движению, только когда в комнате темно. Также у датчика теперь можно настроить чувствительность: низкую, среднюю или высокую. Низкая помогает избежать ложных срабатываний, например, от движения листвы за окном. Высокая подойдет, если датчик установлен высоко или объекты находятся далеко от него.

Все датчики выполнены в белом цвете, работают от батареек и поддерживают протокол Zigbee, поэтому могут участвовать в сценариях умного дома даже без интернета. Приобрести датчики можно в фирменном магазине «Алисы» и у других ритейлеров.

Датчики — это базовые устройства умного дома. Они помогают следить за состоянием квартиры и получать уведомления о разных ситуациях, например, о протечке воды или открытии двери в отсутствие хозяев. Постепенно вокруг датчиков можно выстраивать систему умного дома, добавляя другие устройства и автоматизируя их работу через создание сценариев.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/