«Яндекс» выпустил новую линейку датчиков для умного дома и снизил их стоимость

«Яндекс» сообщил о выпуске новой линейки датчиков для умного дома и снижении их стоимости. Благодаря оптимизации производства удалось сделать базовые устройства для старта умного дома доступнее — при этом их возможности стали шире, а качество лучше. В линейке четыре датчика: температуры и влажности, протечки, открытия дверей и окон, движения и освещенности. Рекомендуемая цена каждого устройства — 1490 руб. вместо прежних 2490. Кроме того, «Яндекс» обновил конструкцию и доработал отдельные элементы с учетом обратной связи пользователей — устройства стали удобнее в использовании.

Датчик температуры и влажности помогает следить за важными для самочувствия показателями и поддерживать комфортный микроклимат дома. У обновленной модели появился экран, а благодаря новой конструкции с ножкой датчик можно не только прикрепить на стену, но и поставить на поверхность. Его можно использовать в климатических сценариях: например, чтобы при температуре 25 градусов включался кондиционер, а при влажности 40% — увлажнитель.

Датчик протечки теперь выполнен в новом корпусе. Он фиксирует появление воды на поверхности и отправляет уведомление пользователю. Его можно установить под раковиной, стиральной машиной, батареей или в других местах, где есть риск протечки.

Датчик открытия дверей и окон получил более надежную конструкцию и лучше выдерживает вибрации, например, при резком закрытии двери или окна. Такой датчик решает сразу несколько задач: помогает обеспечить безопасность жилья и автоматизировать рутинные действия. Устройство можно также использовать в сценариях умного дома — например, настроить с его помощью сигнализацию или включение света в кладовке при открытии двери.

Датчик движения и освещенности теперь имеет магнитное основание, поэтому его можно крепить не только к стене на липкой ленте, но и без неё к металлическим поверхностям. В отличие от старой модели, он передает данные об освещенности и движении по отдельности, что позволяет гибко настраивать сценарии освещения — например, чтобы свет включался по движению, только когда в комнате темно. Также у датчика теперь можно настроить чувствительность: низкую, среднюю или высокую. Низкая помогает избежать ложных срабатываний, например, от движения листвы за окном. Высокая подойдет, если датчик установлен высоко или объекты находятся далеко от него.

Все датчики выполнены в белом цвете, работают от батареек и поддерживают протокол Zigbee, поэтому могут участвовать в сценариях умного дома даже без интернета. Приобрести датчики можно в фирменном магазине «Алисы» и у других ритейлеров.

Датчики — это базовые устройства умного дома. Они помогают следить за состоянием квартиры и получать уведомления о разных ситуациях, например, о протечке воды или открытии двери в отсутствие хозяев. Постепенно вокруг датчиков можно выстраивать систему умного дома, добавляя другие устройства и автоматизируя их работу через создание сценариев.