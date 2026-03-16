На Ставрополье разработают интеллектуальную систему мониторинга для промышленных теплиц

Ученые Ставропольского государственного аграрного университета займутся созданием надежной системы беспроводных сенсоров, которая будет в режиме реального времени мониторить параметры тепличных комплексов. Разрабатываемая технология позволит автоматике оперативно реагировать на любые изменения среды. Сейчас основными проблемами для ее применения в промышленных теплицах являются густая растительность, изменяющиеся температурные условия и источники питания с ограниченным ресурсом. Из-за этих факторов связь может становиться нестабильной, а данные передаются с задержками или потерями. Об этом CNews сообщили представители СтГАУ.

Основной задачей ученых станет повышение надежности беспроводных сенсорных сетей. Для этого они создадут математические модели и алгоритмы, которые позволят датчикам «интеллектуально» распределять энергию, автоматически менять мощность передачи сигнала и выбирать наиболее надежные маршруты передачи данных внутри тепличной инфраструктуры. Отдельное внимание будет уделено тому, как на связь влияет рост растений: по мере увеличения зеленой массы меняются условия распространения радиосигнала, и система должна адаптироваться к этим изменениям.

Проект реализует научный коллектив под руководством проректора Владимира Самойленко и научного коллектива факультета цифровых технологий университета, в состав которого вошли профессор Владимир Федоренко, декан факультета цифровых технологий Сергей Аникуев, доцент Ирина Самойленко, а также студенты, принимающие участие в исследовательской работе. Реализация проекта пройдет при поддержке стратегического партнера университета компании «Солнечный дар», входящей в агрохолдинг «Эко-Культура».

Эксперты Российского научного фонда отметили высокий научный уровень команды и ее публикационную активность в ведущих мировых научных журналах. Ректор СтГАУ Владимир Ситников подчеркнул, что реализация проекта имеет стратегическое значение для развития агротехнологий и цифровой трансформации сельского хозяйства. По его словам, современные тепличные комплексы становятся высокотехнологичными производствами, где точность управления процессами напрямую влияет на эффективность и устойчивость отрасли.

«Поддержка Российского научного фонда подтверждает высокий уровень научных исследований, которые ведутся в университете. Для нас важно, что такие проекты реализуются в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами и ориентированы на практическое внедрение. Разрабатываемые решения помогут сделать тепличное производство более технологичным, энергоэффективным и устойчивым», — отметил он.

Работа над проектом рассчитана до 2028 г. Ожидается, что полученные решения смогут применяться в современных тепличных комплексах и помогут сделать высокотехнологичное сельское хозяйство более устойчивым, энергоэффективным и управляемым. Результаты исследований будут опубликованы в ведущих журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных.