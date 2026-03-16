Разделы

Цифровизация
|

На Ставрополье разработают интеллектуальную систему мониторинга для промышленных теплиц

Ученые Ставропольского государственного аграрного университета займутся созданием надежной системы беспроводных сенсоров, которая будет в режиме реального времени мониторить параметры тепличных комплексов. Разрабатываемая технология позволит автоматике оперативно реагировать на любые изменения среды. Сейчас основными проблемами для ее применения в промышленных теплицах являются густая растительность, изменяющиеся температурные условия и источники питания с ограниченным ресурсом. Из-за этих факторов связь может становиться нестабильной, а данные передаются с задержками или потерями. Об этом CNews сообщили представители СтГАУ.

Основной задачей ученых станет повышение надежности беспроводных сенсорных сетей. Для этого они создадут математические модели и алгоритмы, которые позволят датчикам «интеллектуально» распределять энергию, автоматически менять мощность передачи сигнала и выбирать наиболее надежные маршруты передачи данных внутри тепличной инфраструктуры. Отдельное внимание будет уделено тому, как на связь влияет рост растений: по мере увеличения зеленой массы меняются условия распространения радиосигнала, и система должна адаптироваться к этим изменениям.

Проект реализует научный коллектив под руководством проректора Владимира Самойленко и научного коллектива факультета цифровых технологий университета, в состав которого вошли профессор Владимир Федоренко, декан факультета цифровых технологий Сергей Аникуев, доцент Ирина Самойленко, а также студенты, принимающие участие в исследовательской работе. Реализация проекта пройдет при поддержке стратегического партнера университета компании «Солнечный дар», входящей в агрохолдинг «Эко-Культура».

Эксперты Российского научного фонда отметили высокий научный уровень команды и ее публикационную активность в ведущих мировых научных журналах. Ректор СтГАУ Владимир Ситников подчеркнул, что реализация проекта имеет стратегическое значение для развития агротехнологий и цифровой трансформации сельского хозяйства. По его словам, современные тепличные комплексы становятся высокотехнологичными производствами, где точность управления процессами напрямую влияет на эффективность и устойчивость отрасли.

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL
«Поддержка Российского научного фонда подтверждает высокий уровень научных исследований, которые ведутся в университете. Для нас важно, что такие проекты реализуются в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами и ориентированы на практическое внедрение. Разрабатываемые решения помогут сделать тепличное производство более технологичным, энергоэффективным и устойчивым», — отметил он.

Работа над проектом рассчитана до 2028 г. Ожидается, что полученные решения смогут применяться в современных тепличных комплексах и помогут сделать высокотехнологичное сельское хозяйство более устойчивым, энергоэффективным и управляемым. Результаты исследований будут опубликованы в ведущих журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

В России готовится к запуску завод промышленных роботов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837