«Орион» оказывает техническую поддержку жителям Дальнего Востока, оставшимся без спутникового телевизионного вещания

В связи с необходимостью изменения орбитальной позиции спутника «Экспресс-АТ2», вызванной аварийной ситуацией, у ряда спутниковых операторов прекращено телевизионное вещание на Дальнем Востоке. Зона покрытия космического аппарата АТ-2 полностью обеспечена вещанием со спутника «Экспресс-АМ5», находящимся в той же орбитальной позиции - 140 гр. в.д., с которого осуществляет доставку сигнала спутниковое телевидение «Телекарта». Для обеспечения телевидением всех абонентов на Дальнем Востоке ГК «Орион» разработала и запустила программу оперативного перевода затронутых аварией пользователей спутникового ТВ на космический аппарат «Экспресс-АМ5». Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион».

Уже сейчас программа доступна жителям всех населенных пунктов, оставшимся без спутникового телевизионного сигнала. Для перевода они могут обратиться к партнеру-установщику или в колл-центр ГК «Орион». Для абонентов программа предусматривает оказание полного содействия в переводе, необходимые консультации, компенсации затрат, связанных с заменой оборудования.

Генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский: «Технические неисправности, внезапное отключение сигнала и даже полный выход из строя эксплуатируемых космических аппаратов – явление для телевизионной отрасли не уникальное. Многие абоненты сейчас оказались в ситуации неопределенности. Практика нашей компании показывает, что большинство людей не готово долго оставаться без телевидения. Особенно в этом вопросе уязвимы удаленные регионы. Мы с уважением относимся ко всем операторам рынка, и не рассматриваем эти форс-мажорные события как повод для конкуренции. Главное сейчас — помочь людям вернуть телевидение. Наша задача - предоставить всем желающим возможность максимально простого и доступного перехода на нашу платформу».

Переподключение к «Телекарте» позволит пользователям быстро восстановить подачу телевизионного сигнала, компенсировать расходы на переход, сохранить стабильный сигнал и привычный формат спутникового ТВ.