Разделы

Цифровизация Внедрения
|

МТС оптимизировала расходы сервиса «НаПоправку» на авторизацию пользователей

МТС внедрила решение Mobile ID, разработанное «МТС KYC Платформой», в медицинский сервис «НаПоправку». Mobile ID позволяет пройти пользователям мгновенную авторизацию по номеру телефона без ввода учетных данных и проверочных кодов, а также усилить защиту персональных данных. Благодаря решению МТС сервис «НаПоправку» сократил траты на авторизацию на 96%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Во время авторизации система автоматически подбирает оптимальный сценарий для пользователя: в приоритете – наиболее быстрый и безопасный бесшовный вход, при котором номер подтверждается за 1-3 секунды без необходимости вводить код. Также доступен вход по PUSH-уведомлению от мобильного оператора. Если пользователь не может воспользоваться и этим сценарием, тогда ему предлагается авторизация с помощью кода из SMS. Каскад дополнен резервной SMS-авторизацией со стороны «НаПоправку» на случай технических ограничений.

При внедрении Mobile ID удалось сохранить показатель конверсии в авторизацию, а также до минимума сократить денежные расходы «НаПоправку», которые раньше шли на SMS для авторизации. С октября 2025 г. по январь 2026 г. ежемесячное снижение расходов на авторизацию в приложении сервиса достигло 96%. 65% всех авторизаций в приложении проходят через Mobile ID, причем около 70% из них – по бесшовному сценарию.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

«Ключевой результат этой интеграции для нас — подтвержденная эффективность. Мы видим, что каскадный подход обеспечил значительную экономию на SMS для партнера. 70% пользователей заходят в приложение бесшовно, даже не замечая процесса авторизации. Для сервиса «НаПоправку» это существенное улучшение клиентского опыта и оптимизация расходов. 65% всех авторизаций в приложении проходят через Mobile ID, то есть пользователи предпочитают более быстрый и удобный сценарий», – отметил руководитель центра бесшовности МТС Роман Аникушин.

«Сокращение расходов на авторизацию позволяет не просто экономить, а дает возможность перераспределить бюджет на инструменты, которые приносят рост. Но не менее важно, что авторизация – первое, с чем сталкивается пользователь, и именно она формирует общее впечатление о бренде. Нам важно, чтобы «НаПоправку» воспринимали как современный, технологичный и удобный сервис. Mobile ID идеально вписывается в эту картину, обеспечивая баланс между безопасностью и скоростью», — отметила руководитель группы продуктового маркетинга и CRM сервиса «НаПоправку» Дарья Корелина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Начались испытания российского дата-центра в Антарктиде

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

Цифровизация российской медицины на тормозе: Врачи боятся, что из-за ИТ совершат ошибку

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837