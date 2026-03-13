МТС оптимизировала расходы сервиса «НаПоправку» на авторизацию пользователей

МТС внедрила решение Mobile ID, разработанное «МТС KYC Платформой», в медицинский сервис «НаПоправку». Mobile ID позволяет пройти пользователям мгновенную авторизацию по номеру телефона без ввода учетных данных и проверочных кодов, а также усилить защиту персональных данных. Благодаря решению МТС сервис «НаПоправку» сократил траты на авторизацию на 96%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Во время авторизации система автоматически подбирает оптимальный сценарий для пользователя: в приоритете – наиболее быстрый и безопасный бесшовный вход, при котором номер подтверждается за 1-3 секунды без необходимости вводить код. Также доступен вход по PUSH-уведомлению от мобильного оператора. Если пользователь не может воспользоваться и этим сценарием, тогда ему предлагается авторизация с помощью кода из SMS. Каскад дополнен резервной SMS-авторизацией со стороны «НаПоправку» на случай технических ограничений.

При внедрении Mobile ID удалось сохранить показатель конверсии в авторизацию, а также до минимума сократить денежные расходы «НаПоправку», которые раньше шли на SMS для авторизации. С октября 2025 г. по январь 2026 г. ежемесячное снижение расходов на авторизацию в приложении сервиса достигло 96%. 65% всех авторизаций в приложении проходят через Mobile ID, причем около 70% из них – по бесшовному сценарию.

«Ключевой результат этой интеграции для нас — подтвержденная эффективность. Мы видим, что каскадный подход обеспечил значительную экономию на SMS для партнера. 70% пользователей заходят в приложение бесшовно, даже не замечая процесса авторизации. Для сервиса «НаПоправку» это существенное улучшение клиентского опыта и оптимизация расходов. 65% всех авторизаций в приложении проходят через Mobile ID, то есть пользователи предпочитают более быстрый и удобный сценарий», – отметил руководитель центра бесшовности МТС Роман Аникушин.

«Сокращение расходов на авторизацию позволяет не просто экономить, а дает возможность перераспределить бюджет на инструменты, которые приносят рост. Но не менее важно, что авторизация – первое, с чем сталкивается пользователь, и именно она формирует общее впечатление о бренде. Нам важно, чтобы «НаПоправку» воспринимали как современный, технологичный и удобный сервис. Mobile ID идеально вписывается в эту картину, обеспечивая баланс между безопасностью и скоростью», — отметила руководитель группы продуктового маркетинга и CRM сервиса «НаПоправку» Дарья Корелина.