«Купер» и «Авито Подработка»: 39% курьеров совмещают доставку с основной работой

Сервис доставки «Купер» и платформа временной занятости «Авито Подработка» провели совместное исследование, чтобы выяснить, какой способ доставки оказался наиболее популярным у бизнес-заказчиков, сколько сегодня можно заработать за смену и почему россияне выбирают занятость в доставке.

Доставка стала важной дополнительной занятостью для многих. По данным опроса «Купера», 39% курьеров-партнеров совмещают сотрудничество с сервисом с основной работой, еще 24% рассматривают доставку как основной источник дохода. Каждый десятый (10%) опрошенный курьер-партнер сервиса совмещает доставку с учебой в колледже, университете или на курсах, а еще 9% респондентов параллельно занимаются собственным бизнесом или фрилансом.

Помимо выплат и чаевых (65%), для курьеров-партнеров также важны активный образ жизни (32%), возможность узнавать город (24%) и благодарность клиентов (23%). Более трети (31%) опрошенных респондентов помогают родителям. 27% откладывают на покупку транспорта, 23% — на собственное жилье, 21% — на путешествия, 19% — на ремонт и обустройство жилья.

При этом сами курьеры-партнеры чаще всего мечтают о покупке автомобиля (18%), закрытии ипотеки (17%) и о путешествиях (13%). 10% также мечтают открыть собственное дело.

«Мы видим, что главным фактором выбора доставки остается удобный график — его называют 59% опрошенных. Для 36% важна возможность совмещать занятость с учебой или основной деятельностью, столько же ценят активный формат работы. Это подтверждает, что гибкость и мобильность остаются ключевыми преимуществами сотрудничества с сервисом», — сказал директор по операциям «Купера» Сергей Поздняков.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

По данным «Авито Подработки», в среднем по России размер оплаты за смену у курьеров вырос на 11% за год. Заметно чаще бизнес-заказчики стали искать курьеров на велосипедах (+47%), автомобилях (+41%) и пеших курьеров (+35%). Автомобиль при этом остается крупнейшим сегментом — на него приходится наибольшая доля всех размещенных смен.

«Одновременно усиливается активность со стороны исполнителей. Интерес со стороны пользователей нашего сервиса к предложениям о подработке курьером на велосипеде выросло на 62%, на автомобиле — на 51%, а популярность пешего формата увеличилась на 49%. Это означает, что спрос на гибкие слоты со стороны исполнителей растет даже быстрее, чем объем размещаемых предложений со стороны бизнес-заказчиков», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

