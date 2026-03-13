ДОМ.РФ представил новые инструменты для цифровизации девелопмента

ДОМ.РФ совместно с Минстроем России представил комплекс мер по кардинальному ускорению инвестиционно-строительного цикла в регионах за счёт внедрения цифровых сервисов и запуска Единого центра компетенций.

Презентация прошла в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», где участники обсудили стратегическое планирование территорий и инструменты, которые позволят муниципалитетам перейти от бумажных согласований к управлению на основе данных.

Ключевым механизмом внедрения передовых подходов станет Единый центр компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства, созданный Минстроем России совместно с ДОМ.РФ на базе его дочерней ИТ-компании «ДОМ.РФ Технологии». Центр координирует масштабную работу по оцифровке всего девелоперского цикла – от градостроительного планирования до эксплуатации готовых объектов с применением технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта. Для каждого региона предусмотрен чёткий пакет поддержки, включающий объективную оценку текущего уровня цифровой зрелости, подготовку подробного аналитического отчёта с конкретными рекомендациями и помощь в организации стратегической сессии.

В ближайшие месяцы Центр приступит к формированию реестра цифровых решений для застройщиков, а к июлю планируется расширение набора датасетов на отраслевой платформе данных, что позволит сделать аналитику более точной и доступной для всех участников рынка.

Особое внимание в докладе было уделено автоматизации предпроектной стадии. В рамках совместных инициатив Минстроя и «ДОМ.РФ Технологии» формируется пул специализированных сервисов, которые позволят муниципалитетам и застройщикам оперативно работать с земельными участками и оценивать инвестиционную эффективность различных сценариев развития. Внедрение этих инструментов поможет сократить время на разработку проектов в два раза и довести покрытие процедур автоматическими проверками до восьмидесяти процентов, что означает перевод значительной части согласований в автоматический режим, снижение административной нагрузки на бизнес и ускорение вывода проектов на стройку.

Александр Лукьянов, генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии», подчеркнул, что ключевая проблема предпроектной стадии сегодня – фрагментарность данных и отсутствие единых стандартов оценки, из-за чего девелоперы тратят месяцы на сбор информации об участке, а инвесторы сталкиваются со скрытыми рисками, проявляющимися уже в ходе реализации. «Чтобы решить эту задачу, мы совместно с Минстроем России формируем цифровой контур, который позволит проводить комплексную оценку градостроительного потенциала территории в максимально сжатые сроки. Сервисы автоматизируют разработку архитектурно-градостроительных концепций, генерацию вариантов квартирографии и финансовых моделей, а также обеспечат многокритериальную проверку проектных решений на соответствие нормативам и инфраструктурным ограничениям. Это даст возможность уже на раннем этапе выявить скрытые риски, оптимизировать затраты и повысить инвестиционную привлекательность площадок», – отметил Александр Лукьянов.

Говоря о новой редакции законопроекта о мастер-планах, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик подчеркнул, что документ должен стать не дополнительной нагрузкой на муниципалитеты, а инструментом качественного рывка в развитии, интегрируя функции стратегии социально-экономического развития и генерального плана, что кратно сокращает путь от идеи до реализации проекта и избавляет муниципалитеты от необходимости готовить множество дублирующих друг друга документов. Реализуемые меры создают прозрачный механизм взаимодействия между властью, инвесторами и профессиональным сообществом на основе достоверных данных, а цифровая трансформация строительной отрасли позволит ускорить вывод проектов на стройку, снизить административную нагрузку на бизнес и повысить инвестиционную привлекательность российских регионов.