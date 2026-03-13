Разделы

«Авито»: россияне тратят на трендовые вещи в среднем 24 000 рублей в год

Специалисты «Авито» узнали у россиян, следят ли они за трендами в одежде, покупают ли актуальные вещи и сколько на них тратят. Выяснилось, что на модные тенденции ориентируется большинство опрошенных, и чтобы им соответствовать, чаще всего покупают трендовую повседневную одежду. Тратят на такие вещи в среднем 24 тыс. руб. в год. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Больше половины россиян следят за трендами в одежде (53%), при этом 17% делают это активно. О существующих тенденциях опрошенные в основном узнают по представленному ассортименту в магазинах — например, видят повторяющиеся фасоны и цвета в разных брендах (38%). Еще 35% — по тому, как одеваются прохожие на улице.

«На тренды чаще всего ориентируются женщины и молодежь 18-24 лет. Узнают о модных тенденциях они в основном через блогеров и инфлюенсеров, также 14% из них смотрят показы брендов. При этом среди мужчин интерес к трендам проявляет тоже немалая доля — 43%. Они, в свою очередь, чаще считывают тренды по прохожим (40%) и передачам на телевидении (32%)», — сказал Никита Захаров, руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито.

Среди тех, кто следит за трендами, большинство (57%) внедряет их в гардероб. Из них 10% делают это постоянно, пробуя новые сочетания — в основном это также молодежь 18-24 лет (18%). Из весенних трендов опрошенным больше всего импонирует спортивный стиль (42%). К нему чаще обращаются мужчины. На втором месте — минимализм и базовые образы (36%). Их чаще предпочитают женщины. Топ-3 замыкает классика и строгие силуэты (34%). А любимый тренд зумеров — оверсайз: в нем этой весной будет ходить каждый второй (46%).

Под влиянием трендов россияне в основном покупают повседневную одежду, которую легко будет интегрировать в обычные образы — например, футболки, джинсы, свитеры (61%). Также каждый второй (49%) покупает модную обувь. Трендовую верхнюю одежду — куртки, пальто и пуховики — покупают 38%, а аксессуары — 23%. На последние гораздо чаще обращает внимание молодежь 18-24 лет (33%). Что-то модное «на выход» — платье или костюм — покупают 22%.

Тратят на трендовые вещи опрошенные в среднем 24 тыс. руб. в год. При этом почти половина (47%) укладываются в 15 тыс. руб. От 15 до 30 тыс. руб. тратят 15%, от 30 до 50 тыс. руб. — 11%. Еще у 11% уходит больше этих сумм — чаще это молодежь 18-24 лет (16%).

Покупают актуальную одежду в основном на онлайн-площадках (47%) и в торговых центрах (45%). 30% закупаются на сайтах или в приложениях конкретных магазинов, 25% — в определенных офлайн-магазинах. Еще 17% предпочитают ресейл, и в основном это зумеры (29%).

