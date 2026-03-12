В СПбГУТ предложили комплексную схему обращения с электронными отходами

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича под руководством д. т. н. профессора Константина Грекова и к. в. н доцента Сергея Панихидникова разработан детальный проект создания региональной системы сбора и переработки электронного лома в Петербурге и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

Эта работа – ответ на проблему отсутствия в регионе полноценного цикла утилизации старой техники, которая в основном вывозится на полигоны или отправляется в другие регионы.

Основная идея проекта – использовать уже существующую инфраструктуру. Она позволяет минимизировать затраты и быстро развернуть систему.

Так, сбор лома предлагается организовать путем установки специальных контейнеров либо на базе розничных магазинов электроники, логистику которых можно задействовать для приема и вывоза крупногабаритной техники.

Собранные отходы транспортируются на накопительные площадки на действующих мусороперерабатывающих заводах («Завод МБПО-2» и «Опытный завод МБПО»). Затем накопленный электронный лом отправляется на специализированные предприятия для глубокой переработки. В качестве ключевых партнеров проекта рассматриваются московские и ярославские предприятия, обладающие необходимыми мощностями.

Разработчики подчеркивают, что для успеха системы необходима активная информационная кампания среди населения, а в перспективе — создание собственного перерабатывающего предприятия в Ленинградской области, чтобы исключить дорогостоящую транспортировку в другие регионы.

Разработчики проекта готовы представить готовое технико-экономическое обоснование, которое может стать основой для реального решения острой экологической проблемы мегаполиса и региона.