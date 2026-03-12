Ozon взяла в эксплуатацию первый Avior V90: улучшение автоматизации и эффективность логистики

Компания Ozon, цифровая и логистическая платформа, взяла в эксплуатацию первый Avior V90. Первый месяц эксплуатации V90 прошел в сложных погодных условиях: при снегопадах и устойчивых минусовых температурах. Несмотря на это, специалисты технической службы Ozon не выявили недостатков в работе автомобилей. Напротив, они отметили ряд преимуществ: уверенный запуск дизельных двигателей в мороз, комфорт и своевременность доставок водителями. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Для нужд доставки Ozon была выбрана флагманская модель – Avior V90 в конфигурации VAN. Ключевое преимущество автомобиля – объем грузового отделения составляет 12,9 м3 с максимальной грузоподъемностью 3,5 тыс. кг. Приятный бонус – минимальная в своем классе погрузочная высота, всего 585 мм.

Под капотом – двухлитровый турбодизель, выдающий 150 л.с., работающий в связке с надежной механической коробкой. Однако автомобиль был выбран не только по техническим характеристикам. Важную роль сыграла безопасность – шесть подушек (фронтальные/боковые со шторками) и оснащенность салона.

«Количество заказов на Ozon продолжает расти, и ежедневно покупатели совершают, в среднем, семь млн заказов. Чтобы быстро и качественно доставлять товары до клиентов, количество которых на Ozon превысило 63 млн, важна эффективная курьерская доставка – напрямую до клиентов либо в свыше 80 тыс. пунктов выдачи заказов по всей стране. Для этого мы продолжаем расширять наш курьерский автопарк и тестируем новые автомобили. Уверены, что Avior V90 станет для нас отличным решением, и наше сотрудничество будет плодотворно. Наш подход заключается в том, чтобы каждый выезд курьера был максимально безопасным для водителей и пешеходов», – сказал директор по развитию транспортной инфраструктуры Ozon Алексей Ширяев.

«Надежность и своевременность поставок рождается в кабине. Водитель – ключевое звено, и мы, как и коллеги из Ozon, хорошо понимаем: если ему некомфортно, о безупречности не может быть и речи. Поэтому мы создаем наши решения вокруг людей. Если кресло – то повышенной комфортности, с регулировкой по восьми направлениям и подогревом. Если оснащение – то с множеством функциональных ассистентов, которые реально облегчают работу за рулем», – сказал Андрей Харламов, заместитель генерального директора по развитию дилерской сети.