«АНТ-ЦС» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость программных продуктов

Компания «АНТ-ЦС», разработчик решений для промышленной автоматизации и «Тантор Лабс», российский разработчик целостного инфраструктурного стека для хранения и обработки корпоративных данных (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость работы своих программных продуктов.

Испытания на совместимость охватывали ключевые сценарии эксплуатации. В ходе тестирования была подтверждена стабильная работа линейки продуктов «АНТ-ЦС» и СУБД Tantor Basic Edition версии 17.5, включая надежное взаимодействие с данными и выполнение типовых операций, характерных для прикладных бизнес-систем.

По итогам испытаний выпущены сертификаты совместимости СУБД Tantor Basic Edition версии 17.5 со следующими продуктами «АНТ-ЦС»: MES-система ИМУС; шина данных ШИВА; информационная система ИК ЛПУ; производственная система ИУС; сервер ЕИТП; система АСПДУ РСГ.

Совместимость программных продуктов «АНТ-ЦС» и «Тантор Лабс» упрощает промышленным предприятиям переход на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру и позволяет избежать сложностей с интеграцией.

СУБД Tantor Basic Edition – российская система управления базами данных, разработанная на основе открытой платформы PostgreSQL. Tantor Postgres 17.5.0 базируется на комьюнити-версии PostgreSQL 17 и расширяет ее функциональные возможности: решение обеспечивает повышенную производительность, дополнительные инструменты администрирования и мониторинга, а также поддержку отказоустойчивых конфигураций. СУБД доступна в нескольких редакциях, что позволяет подобрать оптимальный вариант под задачи и масштаб конкретного предприятия. Все редакции включены в реестр российского программного обеспечения и ориентированы на корпоративные внедрения, где критически важны производительность, стабильность и независимость от зарубежных вендоров.