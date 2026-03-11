В городе на рудных залежах «МегаФон» расширил 4G-сеть

Еще больше жителей города Горняк смогут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на высоких скоростях до 100 Мбит/с. Оператор провел модернизацию телеком-оборудования, за счет чего увеличил емкость сети и расширил зону действия связи четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Город расположен в регионе Рудного Алтая, известного своей горнодобывающей промышленностью. Изначально Горняк был основан как посёлок шахтеров рядом с месторождением полезных ископаемых, но со временем разросся и получил статус города. Сегодня здесь проживает примерно 10 тыс. человек.

Чтобы закрыть все цифровые потребности жителей, оператор технически обновил несколько базовых станций в городской черте. Специалисты компании перевели частоты в современный стандарт 4G, активировали дополнительные высокочастотные диапазоны и установили платы для увеличения емкости сети.

В зону действия модернизированного оборудования попала не только большая часть города, крупные промышленные предприятия, но и железная дорога, проходящая через город, а также автомобильная трасса, соединяющая Горняк с соседними населенными пунктами.

«С расширением зоны действия 4G жители города получили стабильную скорость передачи данных, надежную голосовую связь и комфортное общение с помощью цифровых звонков по технологии VoLTE. Она позволяет говорить по телефону и пользоваться интернетом одновременно. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных в городе достигает 100 Мбит/с, а значит существенно упрощается решение учебных задач, рабочих вопросов и организация различных мероприятий, в том числе онлайн. Оператор продолжает развивать сеть, проводя масштабную модернизацию, сосредоточенную на рефарминге и, одновременно с этим, возводит новое телеком-оборудование. Так, по итогам 2025 г., в регионе было построено и модернизировано около 270 базовых станций», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском каре и Республике Алтай Мария Занько.