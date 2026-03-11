Разделы

«Билайн» увеличил сеть ВКС-переговорных в 2 раза и в 7 раз сократил нагрузку на ИT с помощью «Контур.Толка»

За полгода ИT-команда «Билайна» развернула решение «Контур.Толк» в 120 переговорных и сократила число инцидентов с более 1,5 тыс. до менее 200 в год. При этом оснащение помещений обошлось в два–три раза дешевле. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Больше 19 тыс. сотрудников «Билайна» уже использовали «Контур.Толк» для видеосвязи со своих рабочих устройств. Однако 55 офисных переговорных оставались отдельной задачей.

Устаревшее оборудование требовало постоянного ручного сопровождения, а ИT-команда не видела общую картину состояния переговорных. Это приводило к большому числу инцидентов и снижало управляемость видеосвязи в целом.

Команда «Билайна» сформировала стандартизированные комплекты: mini-PC, модульное аудио и видео, планшет для управления встречей. Решение подходит для любых помещений, стоимость оснащения снизилась в два–три раза; внедрила «Контур.Толк» в переговорные — теперь это единая платформа для всех сценариев видеосвязи, простое подключение к встрече, интеграция с календарями, управление всеми переговорными из единой точки; выстроила многослойную систему мониторинга в реальном времени: техническое состояние каждой переговорной, качество связи на встречах, загруженность помещений, проблемы выявляют и устраняют до начала рабочего дня.

За полгода переговорных стало в 2,2 раза больше — с 55 до 120 помещений, 40 из них в регионах. Инцидентов на 87% меньше, а время реакции ИT-команды сократилось до 5–30 минут.

Игорь Хитяев, начальник отдела поддержки ключевых сотрудников и систем ВКС в «Билайне»: «Для меня видеосвязь перестала быть случайным инструментом с набором багов. Сегодня это строгая, понятная модель, где я могу контролировать всё — от пользовательского опыта до состояния сервиса в целом. Отдельную роль сыграло партнерство с вендором. Взаимодействие с командой Толка выстраивалось как совместная работа с постоянной обратной связью. Для нас принципиально, что диалог с вендором строится вокруг живого опыта использования сервиса, а не только вокруг набора функций».

Андрей Нестеренко, руководитель продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Опыт крупных клиентов для нас — это не отдельные фичи, а целостное понимание того, как должны работать корпоративные онлайн-коммуникации. «Толк» развивается через такие кейсы, где важна способность платформы решить системную задачу. Контролируемость, понятное масштабирование, прозрачный мониторинг — основа для решения, которое работает на уровне требований крупного бизнеса».

