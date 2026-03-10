Количество DDoS-атак на Прикамье и другие организации Урала выросло в три раза

МТС, при помощи аналитиков RED Security, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. в Пермском крае и других регионах страны. По данным аналитиков, количество атак на Уральский федеральный округ за этот период выросло в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Урал занял пятое место в списке самых атакуемых регионов России. Всего здесь было отражено более 6000 DDoS-атак, что почти в три раза больше, чем в 2024 г., и составляет 11% от общего числа инцидентов в регионах.

Самыми атакуемыми отраслями на Урале стали госсектор, промышленность и ретейл. Большое число расположенных в УФО промышленных предприятий также естественным образом привлекает внимание хакеров к региону. При этом появление в списке самых атакуемых сфер строительства и здравоохранения может говорить о том, что хактивисты активно ищут отрасли, где уровень защиты от DDoS окажется недостаточным.

Самая продолжительная атака в регионе была зафиксирована в июле 2025 г., она велась более трех суток без перерыва, а самая мощная – в марте 2025 г., она достигала 140 Гбит/с. Именно март 2025 г. стал месяцем, когда на Урал было направлено беспрецедентное количество DDoS-атак – оно в четыре раза превысило среднемесячные значения по году.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия – это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.