Взрыв под контролем. Группа «Эвобласт» завершает тестирование приложения «БВР Контроль»

Группа «Эвобласт» выходит на завершающую стадию испытаний собственного программного обеспечения «БВР Контроль». Продукт разработан для повышения эффективности взрывных работ, а также оптимизации работы операторов смесительно-зарядных машин (СЗМ) и инженеров-проектировщиков. Об этом CNews сообщили представители «Эвобласт».

В основе решения – интеграция лучших международных практик с учетом специфики российских предприятий.

«БВР Контроль» представляет собой универсальную платформу, не привязанную к конкретной операционной системе. Благодаря веб-интерфейсу система доступна как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Ключевое преимущество «БВР Контроль» - возможность работы в офлайн‑режиме, что критически важно для горнодобывающей отрасли, где стабильный доступ к интернету часто невозможен. Перед выездом на заряжаемый блок инженер-проектировщик заранее загружает в приложение необходимые проекты через интернет. Проекты сохраняются локально на устройстве, к которым у оператора СЗМ появляется доступ после загрузки. Перед выездом на блок проверяется загрузка проекта на планшет, после чего использование приложения с возможным отсутствием интернета на месте проведения работ уже некритично. Независимо от наличия интернета вся информация сохраняется локально в режиме автономной работы благодаря кэшированию данных. Оператор СЗМ выбирает нужный проект из загруженных, фиксирует параметры зарядки каждой скважины, вносит корректировки и отмечает статус работ. После возвращения с места проведения работ, когда появляется доступ к сети, приложение автоматически выгружает все накопленные данные на сервер.

Особое внимание в продукте уделено переходу от бумажного учета к цифровому. Приложение автоматизирует сбор и анализ ключевых параметров: глубины и количество скважин, массу и расход взрывчатых веществ (ВВ), величину недозаряда. Это позволяет оперативно выявлять отклонения и осуществлять контроль проектных решений по формированию зарядов.

Настройки отчетности дают возможность подробно анализировать своевременность и эффективность работ и точность реализации проекта взрывных работ. Отчеты можно настраивать под конкретные задачи, что повышает практическую ценность для анализа проделанной работы и оценки эффективности.

Полученные в ходе тестирования результаты на ряде производственных объектов подтвердили эффективность приложения.

«Создание приложения обусловлено растущей потребностью отрасли в инновационных инструментах, которые могут обеспечить комплексный оперативный контроль процессов, снизить роль человеческого фактора, повысить точность при заряжании скважин и производительность персонала. Приложение является полностью российской разработкой и включает в себя необходимый набор функций для управления, аналитики взрывных работ и оценки эффективности проектов», – отметил Сергей Ковальков, технический директор группы «Эвобласт».