Импортонезависимость
Серверы Aquarius AQserv семейства FB на базе процессоров Xeon 6 в реестре российской промышленной продукции

Компания «Аквариус» объявляет о включении серверов на базе новейших процессоров Xeon 6 в реестр российской промышленной продукции. Соответствующие записи получены на две модели семейства Aquarius AQserv FB. Об этом CNews сообщили представители компании «Аквариус».

В реестр внесены серверы: Aquarius AQserv T50 D212FB (АМПР.466539.341, номер записи 10785798); Aquarius AQserv T50 D224FB (АМПР.466539.342, номер записи 10785799).

Внесение оборудования в реестр символизирует качественный шаг вперед на рынке вычислительной инфраструктуры: российские заказчики - от объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) до промышленных предприятий и коммерческого сектора - получают доступ к технологиям мирового уровня, полностью адаптированным под требования национальной политики импортозамещения и технологического суверенитета.

Внесение серверов Aquarius AQserv семейства FB на базе процессоров Xeon 6 в реестр подтверждает их полное соответствие требованиям, предъявляемым к оборудованию для стратегически значимых отраслей экономики. Этот статус служит гарантией того, что оборудованию Aquarius можно доверять при решении самых ответственных задач.

Ключевое преимущество для заказчиков: серверы Aquarius на базе процессоров Xeon 6 становятся фундаментом для возможности построения ИТ-ландшафта на годы вперед: они предлагают ту же архитектуру, что и лидеры мировых рынков, но с локальной экспертизой, контролируемой цепочкой поставок и сервисной поддержкой на территории России.

«Данное достижение стало результатом последовательной работы компании в области микроэлектроники, локализации производственных технологий и многоступенчатому контролю качества на всех этапах - от разработки и производства до сервисного обслуживания. Ключевое инженерное преимущество - создание универсальной платформы, дающей заказчику свободу выбора. Архитектура серверов позволяет гибко настраивать конфигурацию под конкретные бизнес-задачи, выбирая оптимальный баланс между производительностью и энергоэффективностью. Такая универсальность обеспечивает эффективное решение широкого круга задач - включая виртуализацию, облачные среды, сложные вычисления и управление базами данных, – и подкрепляется гарантией и сервисной поддержкой от нашей опытной команды» , – сказал Константин Нахимовский, директор по продуктам компании «Аквариус».

