«Мастер Деливери»: более половины ресторанов до сих пор обрабатывают заказы на доставку вручную

Компания «Мастер Деливери» – разработчик цифровой платформы для управления доставкой на «последней миле» – на основе внутренних данных и проведенных интервью с рестораторами выяснила: около 50% заведений общественного питания в стране продолжают работать с заказами без использования систем автоматизации. Операторы вручную вносят данные в кассовые системы, что приводит к ошибкам, задержкам и потере выручки. Об этом CNews сообщили представители «Мастер Деливери».

Главный канал оформления заказов – агрегаторы. Телефон и соцсети, как способ заказа, теряют позиции, а доля заказов через собственные сайты и приложения ресторанов растет.

Монополия удобства

Российский рынок доставки сегодня фактически монополизирован крупными агрегаторами. Для ресторанов сотрудничество на первый взгляд выглядит привлекательно: не нужно инвестировать в технологии, курьеров и маркетинг. Однако за удобство приходится платить: комиссии до 35% с каждого заказа (по результатам внутреннего исследования «Мастер Деливери»); потеря прямого доступа к клиентской базе; размывание бренда – ресторан становится «кухней для витрины»; отсутствие контроля над качеством сервиса и логистикой.

При этом для многих заведений доставка уже не дополнительный канал, а значимая часть бизнеса: в отдельных сегментах ее доля достигает 60-70% оборота. Но управляется она по логике 2010-х гг.

«Парадокс в том, что рестораны масштабируют продажи, но не масштабируют управление. В результате – срывы сроков, перегруженные администраторы, непрозрачная экономика и невозможность выстроить долгосрочные отношения с клиентом, – сказал Олег Ряженов-Симс, генеральный директор «Мастер Деливери». – Ресторан может отлично готовить, но проигрывать рынок из-за логистики. Ведь сегодня доставка – это не курьеры, а данные, скорость и контроль».

Омниканальный подход к доставке

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Омниканальная модель предполагает развитие собственной инфраструктуры ресторана: сайта с онлайн-заказом, мобильного приложения, CRM-системы для работы с базой гостей и инструментов аналитики. При этом речь не идет о полном отказе от агрегаторов доставки. Напротив, – задача выстроить сбалансированную модель, в которой внешние площадки становятся одним из каналов продаж, а не единственным источником заказов.

Переход к более самостоятельной модели требует инвестиций и управленческой зрелости, однако порог входа постепенно снижается. На рынке появляются готовые решения, объединяющие ИT-платформу, интеграцию с курьерскими службами и инструменты маркетинга. Это позволяет ресторанам не создавать технологическую инфраструктуру с нуля, а подключаться к существующим экосистемам и постепенно усиливать контроль над доставкой.

«В условиях растущей конкуренции выигрывают те рестораны, которые воспринимают доставку не как вспомогательную функцию, а как полноценное направление бизнеса со своей экономикой, аналитикой и стратегией развития. Мы используем модель гиперлокальной логистики с подключением нескольких курьерских служб одновременно. Такой подход помогает повышать стабильность операционных показателей и гибкость управления службой доставки», – сказал генеральный директор «Мастер Деливери» Олег Ряженов-Симс.

