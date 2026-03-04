Разделы

ПО ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Автоматизация от «Первого Бита» на 15% повысила эффективность управления учебным процессом вуза и колледжа

Интегратор «Первый Бит» завершил масштабный проект по созданию цифровой экосистемы для Волжского государственного университета водного транспорта (ФГБОУ ВО «ВГУВТ»). Современные решения «1С:Университет» и «1С:Колледж» заменили морально устаревшую самописную информационную систему. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Работы велись с сентября 2023 по ноябрь 2024 года.

Ключевым результатом стало увеличение скорости и качества учета контингента и управления образовательной деятельности на 15%. Расходы на сопровождение и поддержку программного обеспечения сократились на 20%. Дополнительный экономический эффект проявился в снижении операционных расходов на 10%, сокращении сроков исполнения услуг на 15% и уменьшении трудозатрат в различных подразделениях.

Раннее в университете использовалась старая нетиповая автоматизированная система, сложная в обновлении и дорогая в сопровождении. Требовалось выгодное, масштабируемое и высокофункциональное решение на замену, способное охватить управление как высшим, так и средним профессиональным образованием.

Новая цифровая экосистема охватила все ключевые процессы: от планирования учебной нагрузки и управления студенческим составом до учета успеваемости, составления расписания, работы с общежитиями и методической документацией. Особенностью проекта стала необходимость в сжатые сроки перенести данные из исторической системы, сохранив при этом возможность типового сопровождения конфигураций фирмой «1С».

«Нам была важна не просто автоматизация, а создание целостной, удобной и перспективной среды для управления всеми подразделениями – от университета до колледжа. Проект внедрения «», реализованный в рамках Стратегии цифровой трансформации университета, позволил консолидировать данные и регламенты работы, что сразу отразилось на скорости принятия решений», – сказал начальник управления информационных технологий ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Иван Тарасов.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Эксперты «Первого Бита» применили методику сбалансированного внедрения, которая позволила гибко управлять этапами работ и расставлять приоритеты. Проект был выполнен с минимальными рисками для бизнес-процессов заказчика. Обучение сотрудников и постоянная поддержка помогли пользователям быстро освоить новый функционал и начать работать в системе с первого дня.

«Уникальность этого проекта – в комплексном подходе к автоматизации двух уровней образования в рамках одного учреждения. Для бесшовного перехода в новую систему наша команда создала специальные инструменты для миграции данных. Активное вовлечение команды заказчика стало ключом к соблюдению сроков и бюджета», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» (офис «Нижний Новгород, на пл. Революции») Александр Белов.

В результате университет получил современную, гибкую и поддерживаемую систему, которую ИТ-специалисты учреждения могут самостоятельно обновлять и адаптировать. Помимо снижения регулярных затрат на поддержку, сопровождение и развитие ИТ-системы, переход на «1С» позволил ВГУВТ сократить рутинную нагрузку на сотрудников, снизить операционные расходы и ускорить процессы. В настоящий момент идет настройка процессов «1С» под задачи университета, перестраиваются процессы университета под «1С», сотрудничество с компанией «Первый Бит» продолжается.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров резервного копирования

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240