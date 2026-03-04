«Авито Услуги»: спрос на юридические услуги по оценке имущества вырос в 6 раз

Эксперты «Авито Услуг» проанализировали данные по динамике спроса на юридические услуги в январе-феврале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Начало года традиционно сопровождается ростом запросов на приведение документов в порядок, однако в 2026 г. интерес пользователей к ряду юридических услуг оказался заметно выше, чем годом ранее. Пользователи платформы активнее ищут помощи профессионалов для решения правовых задач и оформления документов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», наиболее значительное увеличение спроса зафиксировано в сегменте услуг, связанных с экспертизой и оценочной деятельностью — в два раза за год. Консультации юристов по вопросам интеллектуального права пользователи стали искать на 67% чаще. Также увеличился интерес к вопросам жилищного права (на 57%) и автомобильного права (на 51%). Услуги в сфере семейного права стали востребованнее на 23%, трудового права — на 21%.

Отдельно зафиксирован рост спроса на оценку имущества: запросы на определение рыночной стоимости недвижимости и транспорта увеличились в 6 раз. Такие услуги чаще используются при подготовке к сделкам, оформлении наследственных прав, страховании и других юридически значимых процедурах.

Спрос на регистрацию товарных знаков вырос в пять раз, что может отражать активность пользователей, связанных с предпринимательской деятельностью и защитой интеллектуальной собственности.

По сравнению с 2025 г. пользователи чаще обращаются за услугами сопровождения сделок и проверки юридической корректности документов. В три раза вырос спрос на услуги урегулирования споров по сделкам с недвижимостью, защите авторских прав, рецензированию отчетов и заключений, а также на автоэкспертизу.

Интерес к специализированным услугам, таким как аудит интеллектуальной собственности, строительная экспертиза и вопросы трудового права, увеличился в два раза. Составление договоров аренды стало востребованнее в два раза, что отражает более внимательный подход пользователей к юридическому оформлению арендных отношений.

«Мы наблюдаем качественный сдвиг в поведении пользователей: растет спрос на превентивные юридические услуги. Люди стали осознаннее подходить к сделкам и оформлению документов — им проще доверить экспертизу профессионалам, чем рисковать деньгами. При этом поиск юристов уходит в онлайн на фоне общей диджитализации всех сфер жизни и бизнеса: пользователи все чаще выбирают специалистов напрямую на цифровых платформах, и «Авито» становится для многих основным каналом для решения правовых задач — от семейных консультаций до сложных видов экспертиз», — сказал Александр Семочкин, руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».