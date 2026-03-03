Разделы

ПИШ Университета Иннополис разработала систему бронирования облачных ресурсов для ИИ-экспериментов

Сервис, созданный командой Передовой инженерной школы, позволяет студентам, преподавателям и сотрудникам ИТ-вуза зарезервировать вычислительные мощности для работы с искусственным интеллектом, развертывания приложений ИИ и выполнения ресурсоёмких исследовательских задач. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Уже доступны два формата бронирования облачных ресурсов: индивидуальный и групповой. В первом случае пользователь выбирает время и количество ресурсов, получает ссылку на вход в программную среду и уведомления о создании, начале и окончании бронирования. Во втором — преподаватель создает группу для студентов, бронирует ресурсы для каждого участника и управляет ими централизованно.

Замира Холматова, ведущий программист-математик Передовой инженерной школы Университета Иннополис: «Ключевая особенность сервиса — в простоте использования. Пользователь бронирует необходимые для ИИ-исследований ресурсы в один клик без сложных настроек и глубоких технических знаний, получив при этом мгновенный доступ к программной среде. Для каждой роли предусмотрен определённые наборы возможностей и ограничения по объёму доступных ресурсов, но с опцией увеличения лимитов при необходимости. Такая система упрощает студентам и исследователям процесс получения ресурсов и ускоряет проведение экспериментов, например, при работе с ИИ-моделями, где тестирование гипотез строится на повторении множественных итераций для уточнения результатов».

Сейчас системой пользуются 118 человек, которые за время работы сервиса совершили 1,3 тыс. бронирований. Студенты используют сервис для решения учебных задач, а преподаватели применяют инструмент, чтобы обеспечить вычислительными мощностями групповые занятия и проекты.

Алексей Потемкин, руководитель отдела организации программ бакалавриата и магистратуры Университета Иннополис: «Чаще всего систему применяют студенты программ “Анализ данных и искусственный интеллект и “Искусственный интеллект и инженерия данных”. Ранее им приходилось оставлять заявки на доступ к вычислительным ресурсам через научного руководителя в ИТ-отдел университета. Сейчас у них появилась возможность бронировать ресурсы самостоятельно, это гораздо удобнее. В дальнейшем мы хотели бы добавить функции подключения и выключения серверов, мониторинга загруженности ресурсов, фильтрацию пользовательских заявок, а также возможность изменения ресурсов и длительности бронирования для каждого члена группы».

Команда рассматривает несколько вариантов развития проекта: использование системы на курсах дополнительного профессионального образования, поддержание текущей версии с разработкой нового функционала и созданием SaaS-версии. В случае поддержания текущей версии система останется доступной только внутри Университета Иннополис.

