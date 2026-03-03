Партнерство Bronevik.com и «Аэроклуба» расширяет возможности отелей по привлечению деловых гостей

Платформа Bronevik.com и компания «Аэроклуб» объявляют о начале стратегического партнерства, которое расширяет возможности корпоративных клиентов по бронированию туристического жилья для деловых поездок и открывает отелям новый канал привлечения деловых гостей. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

В рамках партнерства «Аэроклуб» – поставщик TravelTech-решений для управления командировками – расширил базу предложений за счет отельного контента Bronevik.com благодаря прямой интеграции с платформой. Это позволяет компании осуществлять моментальное бронирование объектов размещения в России, странах СНГ и ближнего зарубежья при организации деловых поездок для своих клиентов. Также отельный контент Bronevik.com интегрирован в ИT-решения, которые компания предоставляет корпоративным заказчикам для бронирования отелей.

В настоящее время клиентам «Аэроклуба» доступны городские и загородные отели, мини-отели, апарт-отели и другие средства размещения из базы Bronevik.com. В ближайшее время партнерство будет расширено за счет подключения апартаментов.

Благодаря интеграции с Bronevik.com «Аэроклуб» предлагает своим клиентам увеличенный ассортимент средств размещения, в том числе объекты, доступные только через платформу, и отели в небольших и удаленных населенных пунктах. Дополнительным преимуществом стал доступ к широкому диапазону тарифов, включая специальные корпоративные предложения, что позволяет формировать более гибкие и эффективные решения для командировок.

Для отелей, представленных на платформе Bronevik.com, сотрудничество означает расширение потока деловых гостей – одного из наиболее устойчивых и маржинальных сегментов спроса. Бизнес-путешественники, как правило, реже отменяют бронирования, чаще останавливаются в середине недели и в низкий сезон, а также активнее пользуются дополнительными услугами отелей, что напрямую влияет на рост среднего чека.

«Это партнерство является для нас стратегическим шагом, объединяющим двух лидеров рынка, – сказал Кирилл Тренин, генеральный директор Bronevik.com. – Синергия крупнейшего агрегатора отельного инвентаря и ведущего игрока в сфере организации деловых поездок сформирует для отелей дополнительный источник качественных бизнес-бронирований и усилит их присутствие в сегменте business travel. Мы видим устойчивый спрос со стороны корпоративных клиентов и будем последовательно расширять отельную базу, ориентируясь на потребности деловой аудитории».

«Мы делаем ставку на создание прозрачной конкурентной среды. Для клиентов это означает доступ к обширному ассортименту, для партнеров – наличие эффективных инструментов управления продажами. Логичным шагом в реализации этой стратегии стало партнерство с платформой Bronevik.com: ее отельный продукт входит в число сильнейших на рынке. Такая интеграция наиболее своевременна именно сейчас благодаря совершенствованию нашей многофакторной системы управления продажами. За счет вложений в ИИ система преобразовалась в продвинутый smart‑инструмент. Центральное место в этом процессе заняла обновлённая RMS. Благодаря усовершенствованному механизму маппинга отельных опций она справляется с контентом любой сложности и обеспечивает пользователей лучшими доступными предложениями», – сказала Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».