Разделы

Веб-сервисы
|

Партнерство Bronevik.com и «Аэроклуба» расширяет возможности отелей по привлечению деловых гостей

Платформа Bronevik.com и компания «Аэроклуб» объявляют о начале стратегического партнерства, которое расширяет возможности корпоративных клиентов по бронированию туристического жилья для деловых поездок и открывает отелям новый канал привлечения деловых гостей. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

В рамках партнерства «Аэроклуб» – поставщик TravelTech-решений для управления командировками – расширил базу предложений за счет отельного контента Bronevik.com благодаря прямой интеграции с платформой. Это позволяет компании осуществлять моментальное бронирование объектов размещения в России, странах СНГ и ближнего зарубежья при организации деловых поездок для своих клиентов. Также отельный контент Bronevik.com интегрирован в ИT-решения, которые компания предоставляет корпоративным заказчикам для бронирования отелей.

В настоящее время клиентам «Аэроклуба» доступны городские и загородные отели, мини-отели, апарт-отели и другие средства размещения из базы Bronevik.com. В ближайшее время партнерство будет расширено за счет подключения апартаментов.

Благодаря интеграции с Bronevik.com «Аэроклуб» предлагает своим клиентам увеличенный ассортимент средств размещения, в том числе объекты, доступные только через платформу, и отели в небольших и удаленных населенных пунктах. Дополнительным преимуществом стал доступ к широкому диапазону тарифов, включая специальные корпоративные предложения, что позволяет формировать более гибкие и эффективные решения для командировок.

Для отелей, представленных на платформе Bronevik.com, сотрудничество означает расширение потока деловых гостей – одного из наиболее устойчивых и маржинальных сегментов спроса. Бизнес-путешественники, как правило, реже отменяют бронирования, чаще останавливаются в середине недели и в низкий сезон, а также активнее пользуются дополнительными услугами отелей, что напрямую влияет на рост среднего чека.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

«Это партнерство является для нас стратегическим шагом, объединяющим двух лидеров рынка, – сказал Кирилл Тренин, генеральный директор Bronevik.com. – Синергия крупнейшего агрегатора отельного инвентаря и ведущего игрока в сфере организации деловых поездок сформирует для отелей дополнительный источник качественных бизнес-бронирований и усилит их присутствие в сегменте business travel. Мы видим устойчивый спрос со стороны корпоративных клиентов и будем последовательно расширять отельную базу, ориентируясь на потребности деловой аудитории».

«Мы делаем ставку на создание прозрачной конкурентной среды. Для клиентов это означает доступ к обширному ассортименту, для партнеров – наличие эффективных инструментов управления продажами. Логичным шагом в реализации этой стратегии стало партнерство с платформой Bronevik.com: ее отельный продукт входит в число сильнейших на рынке. Такая интеграция наиболее своевременна именно сейчас благодаря совершенствованию нашей многофакторной системы управления продажами. За счет вложений в ИИ система преобразовалась в продвинутый smart‑инструмент. Центральное место в этом процессе заняла обновлённая RMS. Благодаря усовершенствованному механизму маппинга отельных опций она справляется с контентом любой сложности и обеспечивает пользователей лучшими доступными предложениями», – сказала Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240