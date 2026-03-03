Разделы

«Незаменимый помощник жителей Подмосковья»: Как робот от BSS решает вопросы ЖКХ

В Единой диспетчерской службе (ЕДС) Подмосковья третий год обслуживает граждан голосовой помощник Женя, разработанный BSS. Он регистрирует заявки, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям, другим жилищно-коммунальным вопросам – и полностью закрывает более половины обращений. За 2025 г. помощник Женя обработал более 206 тыс. звонков, помог создать 85 тыс. заявок в диспетчерскую службу и совершил 143 тыс. обзвонов для уточнения информации. А всего за две недели этого года он ответил более чем на 9 тыс. звонков – чаще всего у него спрашивали про уборку снега, отопление и электричество. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Встроенный в ЕДС искусственный интеллект берет на себя все рутинные задачи: регистрирует заявки, дает консультации, рассказывает о работе управляющей компании и правилах оплаты счетов. А еще перезванивает, чтобы собрать обратную связь и убедиться, что проблема решена.

Женя был разработан и внедрен совместно с BSS в 2023 г., став крупным кейсом использования ИИ и интерактивных голосовых меню (IVR) в коммунальной сфере. Проект помогает снизить нагрузку на операторов, дает прозрачный контроль качества и делает сервис удобнее для людей: меньше ожидания на линии, меньше недозвонов.

Планы по развитию голосового ассистента на ближайшие 6–12 месяцев включают: расширение тематик, на которые может отвечать ассистент (начисления, приборы учета и др.); углубление интеграции с ЕДС и управляющими компаниями; пилотное внедрение офлайн-версии в МФЦ; увеличение доли проактивных обзвонов.

