Кошачья экономика: что владельцы покупают для своих питомцев

1 марта в России отмечается День кошек. Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили рынок зоотоваров и выяснили, что и как россияне покупают для своих питомцев. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Системная забота

По данным «ЮKassa», в период с 1 по 23 февраля 2026 г. оборот в категории зоотоваров вырос на 13%, число оплат — на 8%, средний чек — на 4% до 6 981 рубля.

Эксперты отмечают, что рынок товаров для животных остается одним из наиболее устойчивых сегментов потребительской экономики благодаря осознанному отношению владельцев к питомцам.

«В последние годы расходы на питомцев воспринимаются как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи. В частности, если раньше кошку считали неприхотливым существом, то сегодня владельцы выстраивают для своих любимцев полноценную систему заботы — от сбалансированного рациона до регулярных визитов к ветеринару. Данные сегмента ветеринарных услуг наглядно это иллюстрируют: оборот здесь вырос на 54%, число оплат — на 35%, а средний чек — на 14% до 8 512 руб.», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Структура корзины

Данные «Чек Индекса» добавляют к этой картине важную деталь: владельцы кошек всё чаще выбирают не просто стандартные товары, но и премиальные линейки питания высокого качества, закупают товары большими партиями и расширяют набор регулярных покупок.

Интересно, что динамика покупок аксессуаров опережает покупки товаров первой необходимости, что говорит о приоритете эмоций при выборе и приобретении — игрушки: число покупок выросло на 9%, средний чек составил 558 рублей (+8%); наполнители: рост числа покупок на 4%, средний чек составил 1,22 тыс. рублей (+7%); корма: количество покупок увеличилось на 3%, средний чек составил 904 руб. (+6%).

Эксперты отмечают, что в структуре продаж отчетливо видна тенденция замещения: растет доля отечественных производителей и собственных торговых марок, особенно в сегменте кормов. Покупатели всё чаще находят российские премиальные линейки достойной альтернативой импортной продукции.

Цифровая миграция покупателя

Изменение потребительских привычек нашло отражение и в выборе каналов продаж. Аналитики «Чек Индекс» отмечают, что специализированные зоомагазины по-прежнему остаются основным местом приобретения товаров для животных, однако спрос постепенно смещается в сторону онлайн-покупок.

«Покупатели активно осваивают возможности многоканальной торговли, обращаясь к крупным торговым площадкам и специализированным веб-ресурсам в поисках выгодных предложений и оптимального ассортимента. Таким образом, доля электронной коммерции достигает трети общего объема розничных покупок», — комментируют аналитики «Чек Индекс».



